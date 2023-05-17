Ринок не витримає приєднання одразу двох цих держав.

У Євросоюзі занепокоєні активізацією розмов про вступ до ЄС Туреччини. Це може ускладнити подальше розширення блоку та вступ України. Якщо ж наша країна вступить першою, то Туреччина ніколи не приєднається до ЄС.

Як повідомляє Politico, на думку високопосадовців блоку, якщо Кемаль Киличдароглу стане наступним президентом Туреччини й поновить обговорення приєднання країни до ЄС, це може ускладнити "дуже чутливі дебати" щодо членства України. При цьому "Київ користується значно ширшою політичною підтримкою, ніж Анкара" з цього питання.

У Брюсселі та інших столицях Євросоюзу переконані, що у разі вступу до блоку України та країн Західних Балкан доведеться "чітко усвідомлювати, що Туреччина ніколи не приєднається до ЄС". Як пояснив один зі співрозмовників видання, членство Києва зараз розглядають як "геополітичну необхідність" на тлі розв’язаної Росією повномасштабної війни.

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"Якоїсь миті нам доведеться дати зрозуміти, що Україна і Західні Балкани — це останнє розширення. Неможливо уявити, що ЄС зможе справитися і з Туреччиною, і з Україною. Ринок цього не витримає", — заявив один із високопосадовців ЄС на умовах анонімності.

Розширення Євросоюзу

Україна подала заявку на отримання статусу кандидата в ЄС після повномасштабного вторгнення Росії.

11 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може увійти до блоку через два роки.

У лютому 2023 року стало відомо, що Україна виконала 72% зобов’язань щодо вступу в ЄС.

Очікується, що країни Євросоюзу можуть обговорити перспективу початку переговорів про вступ України та Молдови до євроспільноти на зимовому саміті цього року.

Довідка УНІАН. Туреччина має статус країни-кандидата на вступ до ЄС з 1999 року. Переговори про її членство почались у 2005-му, але в 2016-му їх призупинили через політичні розбіжності та критику з боку Брюсселя щодо порушення в Туреччині прав людини та принципів демократії.

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