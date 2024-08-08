У соціальних мережах серію з тваринами назвали "Лондонським зоопарком".

У Лондоні вуличний художник Бенксі, який вважає за краще залишатися інкогніто, створив нові роботи - цапа, слонів, мавп і вовка, які зараз широко обговорюють британці. Люди намагаються зрозуміти сенс арт-об'єктів.

Як пише "Медуза", анонімний вуличний художник Бенксі за чотири дні опублікував в Інстаграмі фотографії 4 своїх нових робіт у Лондоні. Це - зображення диких тварин у міському середовищі.

Зазначається, що 5 серпня було оприлюднено перше фото - силует гірського цапа в профіль з'явився на стіні однієї з будівель біля мосту Кью в районі Річмонд на південному заході британської столиці. Козел "стоїть" на реальній частині будинку - на вузькому виступі, з якого сиплються намальовані камені. При цьому на знімку зафіксовано, що камера зовнішнього спостереження, що висить на тій самій стіні, спрямована на козла. Не виключено, що художник спеціально її розвернув.

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Наступного дня Бенксі опублікував знімок із силуетами двох слонів на стіні будинку по вулиці Едіт Террас у Челсі. Тварини зображені у двох розташованих поруч вікнах, звідки хоботами тягнуться один до одного. Створюється враження, що слони замуровані і страждають від самотності.

Учора, 7 серпня, художник показав третю роботу - три мавпи "висять" на залізничному мосту в районі вулиці Брік-лейн у східній частині Лондона.

8 серпня Бенксі опублікував в інстаграмі фотографії четвертої роботи - вовка, що виє. Графіті нанесено на супутниковій тарілці, яка в контексті роботи нагадує Місяць.

Як зазначає "Медуза", Бенксі ніяк не назвав свої роботи і не прокоментував їх. Однак шанувальники творчості художника і жителі Лондона висловили свої припущення щодо підтексту малюнків. Наприклад, одні визнали, що козел уособлює екологічні проблеми - мовляв, люди настільки зіпсували довкілля, що тваринам нікуди податися. Інші шанувальники таланту Бенксі припустили, що зображення цапа на обриві символізує людство, яке опинилося "на межі вимирання". Треті звернули увагу на відеокамеру, спрямовану на цапа. На їхню думку, вона натякає на те, що в сучасному світі неможливо знайти усамітнення.

Творець серіалу "Бі-бі-сі" "Історія Бенксі" Джеймс Пік вважає, що художник розгорнув цілу "кампанію" нових малюнків.

"Дедалі більша кількість тварин, різні частини Лондона. Де він з'явиться наступного разу? Ніхто не знає. Це дуже цікаво, якщо ви шанувальник Бенксі, і просто чудово для Лондона в серпні", - зазначив Пік.

Журналіст назвав третю роботу Бенксі з мавпами "блискуче виконаною".

"Я не знаю, що вони означають, але знаю, що тепер усі навколо говорять про них", - додав він.

У "Бі-бі-сі" припускають, що мавпи - відсилання до стійкої композиції з японської культури, де три мавпячих фігури закривають лапами очі, вуха і рот. За однією з версій, вони символізують ідею недіяння зла і захисту від нього. Водночас, на арт-об'єкті Беклі мавпи перебувають зовсім в іншій позі.

The Guardian пише, що в соціальних мережах серію з тваринами вже назвали "Лондонським зоопарком". Видання звертає увагу, що серед шанувальників Бенксі витає ідея про те, що з дикими тваринами із зоопарку він порівнює ультраправих, які брали участь у погромах. Останні охопили країну після того, як 17-річний підліток напав на танцювальну студію під Ліверпулем і вбив трьох дітей.

"Бенксі часто використовує зображення мавп у своїх роботах, зазначає The Guardian. Наприклад, художник кілька разів зображував знаменитостей із мордами мавп: до 50-річчя сходження на престол Єлизавети II він створив портрет королеви з мордою шимпанзе, а в іншій роботі спародіював фотографію з вагітною Демі Мур з обкладинки журналу Vanity Fair, зобразивши актрису з мордою мавпи. Крім того, сам анонімний художник з'являвся на публіці в масці у вигляді морди мавпи", - йдеться в публікації.

Творчість Бенксі - деталі

Як повідомляв УНІАН, загадковий художник Бенксі вже неодноразово вражав своїми неординарними роботами, зокрема - в Україні. Так, у листопаді 2022 року він підтвердив, що намалював мурали в місті Бородянка Київської області. На одному малюнку була зображена людина, схожа на кремлівського диктатора Володимира Путіна, якого кинули на підлогу під час матчу з дзюдо з маленьким хлопчиком. На іншому зображені двоє дітей, які використовують металеву пастку для танків як гойдалку.

Пізніше він підтвердив, що є автором муралу під назвою "Туш до Дня святого Валентина", який порушує тему боротьби з насильством щодо жінок. Мурал, який з'явився в британському Маргейті, - карикатурне зображення домогосподарки в стилі 1950-х років. Видно, що жінка посміхається, незважаючи на опухле око і відсутній зуб. Біля муралу на землі валялося справжнє сміття - зламаний садовий стілець, синій ящик і порожня пляшка з-під пива.

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