На малюнку зображена домогосподарка з опухлим оком і вибитим зубом.

Загадковий художник Бенксі підтвердив, що є автором муралу під назвою "Туш до Дня святого Валентина", який піднімає тему боротьби з насильством щодо жінок.

Мурал, який з'явився в британському Маргейті, це карикатурне зображення домогосподарки в стилі 1950-х років у жовтих рукавичках для миття посуду та фартуху, яка заштовхнула чоловіка в холодильник. Видно, що жінка посміхається, незважаючи на опухле око і відсутній зуб.

Бенксі підтвердив, що твір належить йому, опублікувавши в Instagram серію фотографій із підписом "Туш до Дня святого Валентина". Біля муралу на землі валяється сміття - зламаний садовий стілець, синій ящик і порожня пляшка з-під пива.

Відео дня

Нагадаємо, у грудні 2022 року Бенксі оголосив, що створив 50 малюнків для продажу, щоб зібрати кошти для благодійної організації, яка підтримує українців.

Мурали Бенксі в Україні

У листопаді 2022 року художник підтвердив, що намалював мурали під Києвом у місті Бородянка. На одному малюнку був зображений чоловік, схожий на президента РФ Володимира Путіна, якого кинули на підлогу під час матчу з дзюдо з маленьким хлопчиком, а на іншому зображені двоє дітей, які використовують металеву пастку для танків в якості гойдалок.

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