Трамп розкритикував Мерца і закликав його зайнятися війною в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виявився абсолютно неефективним в питанні закінчення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його зауваження щодо Ірану в соціальній мережі Truth Social.

Зокрема, очільник Білого дому порадив Мерцу приділяти більше уваги війні в Україні та ситуації у власній країні.

"Канцлер Німеччини мав би приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною (де він виявився абсолютно неефективним!) та наведенню ладу у своїй розхитаній країні, особливо в питаннях імміграції та енергетики, а не втручатися у справи тих, хто бореться з ядерною загрозою з боку Ірану, роблячи тим самим світ, у тому числі й Німеччину, безпечнішим місцем!", - написав Трамп.

Ця заява прозвучала після того, як канцлер Німеччини висловив думку, що керівництво Ірану принижує весь американський народ та розкритикував президента США за те, що у нього немає стратегії у війні проти Ірану.

Примітно, що Трамп після цих слів пригрозив скоротити чисельність американських військ у Німеччині.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними видання Politico, заочна суперечка між Фрідріхом Мерцом і Дональдом Трампом не завадила Берліну та Вашингтону домовитися про те, що з жовтня високопоставлений американський офіцер обійме посаду заступника начальника Оперативного відділу Командування німецької армії. Експерт з питань оборони та колишній високопосадовець міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге поділився з виданням, що Бундесверу потрібно взяти на себе більше, оскільки досі німецька армія значною мірою залежала від США. Ланге вважає, що "краще керувати цим переходом разом у дусі партнерства".

Також ми писали, що канцлер Німеччини поділився в інтерв'ю, що готувався до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, вивчаючи суперечку, яка сталася з президентом США та українським лідером Володимиром Зеленським в Білому домі 28 лютого 2025 року. Канцлер Німеччини зазначив, що спостерігав, хто з двох лідерів намагався це вести суперечиливу дискусію й дійшов висновку, що "вони опинялися не в найкращому становищі". Мерц підкреслив, що хоче підтримувати добрі стосунки з президентом США.

