Обидва воєначальники дружать попри кадрові рішення, а також тепло відгукуються один про одного.

Екс-голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не тільки тісно співпрацювали з початку великого вторгнення РФ в Україну, але й стали справжніми друзями.

Як йдеться у матеріалі The Washington Post, спочатку вторгнення спілкування між двома воєначальниками не склалося. За словами Залужного, під кінець першої розмови у нього було відчуття, що "я розмовляю сам із собою". Він повністю припинив спілкування з Міллі на тиждень.

"Відверто кажучи, через свою молодість і дурість я визнаю, що це була моя помилка. Це була справжня катастрофа", - сказав Залужний.

Втім, з часом контакти між Залужним та Міллі стали регулярними. Генерали зблизилися. Протягом 19 місяців Залужний і Міллі годинами обговорювали розвиток подій на полі бою під час регулярних дзвінків. Вихід Міллі на пенсію 30 вересня означав кінець робочих відносин, які Залужний описав як критичні для успіхів України на полі бою. Тепер він повинен налагодити стосунки з наступником Міллі, генералом ВПС Чарльзом К. Брауном-молодшим. Двоє генералів не спілкувалися з тих пір, як Браун прийшов на посаду минулого тижня.

Втім, Залужний сподівається, що його особистий зв'язок з Міллі триватиме. Генерал зізнався, що набрався досвіду від свого американського колеги. Залужний також приписував Міллі залучення інших генералів НАТО на бік України.

"Навіть не уявляю, якби це був хтось інший. Ми дружимо. Це важко уявити. Він доросліший, але він крутий", - сказав Залужний.

Були суперечки

Генерали, звичайно, зацікавлені у приховуванні розбіжностей між ними або їхніми урядами. Тим не менш, відносини між Міллі та Залужним змінювалися впродовж війни з дружніх на натягнуті у важливі моменти. Зокрема, вони сперечалися щодо постачання Україні винищувачів F-16.

"Я був упертим, як і він. Але він був розумнішим, а я дурнішим. Зрештою я здався", - пригадав Залужний перемовини щодо літаків

Досі не зрозуміло, хто був правий, але з тих пір Байден погодився дозволити передачу F-16 Києву.

"Він – людина. У його країну вторглися сотні тисяч російських військових… Його притиснули до стіни. Рівень тиску інтенсивний. Те, що хтось трохи злиться, це абсолютно нормально. І я це зрозумів. Я за 5000 миль", - прокоментував Міллі.

Розмови між Залужним та Міллі відбувалися за однаковим сценарієм. Залужний давав Мілі свою оцінку того, що відбувається на полі бою. Міллі відповідав звітом розвідки. Потім вони переходили до ресурсів: що потрібно Україні на наступні 30, 60 чи 90 днів. Ще були суперечки.

"Я завжди з ним сперечаюся, але ці розбіжності пом’якшувала взаємна повага", - казав Залужний.

Український генерал назвав Міллі "зовнішнім джерелом сили", до кого можна подзвонити, коли він почувається в глухому куті.

Від професійного до особистого

В одній розмові незадовго до вторгнення Путіна Міллі перейшов від професійного до особистого. Він запитав Залужного, де буде його родина, поки він командуватиме українськими силами.

Залужний відповів, що його дружина Олена і діти залишаться в Києві. Одна з двох його дочок, яка отримала медичну освіту, мала лікувати поранених; інша буде служити в армії.

"Ми будемо битися і помремо в Києві, якщо буде потрібно", - сказав йому Залужний.

"Тоді я сказав: "Вау! Це серйозні хлопці. І в моєму розумінні він просто представник українського народу. І він повністю відданий захисту своєї країни", - пригадав Міллі.

Міллі та Залужний домовилися товаришувати попри кадрові рішення. Український генерал пригадав, що після офіційних зустрічей вони могли поговорити як старі друзі. Такими ж емоціями поділився і Міллі.

"Той факт, що люди переміщуються або їх замінюють, є справою рутинною. У мене дуже гарні стосунки з генералом Залужним, але війну не можна виграти чи програти завдяки цій дружбі", - сказав Міллі.

Відставка Марка Міллі - що повідомлялося

В травні поточного року Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про заміну голови Генерального штабу США. Вже тоді стало відомо, що очолити Об'єднаний комітет начальників штабів США може Чарльз Брауну, якого називають протеже Байдена.

Марк Міллі був призначений на цю посаду в 2019 році тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Напередодні того, як термін дії повноважень Міллі сплив, Трамп звинуватив високопоставленого військового чиновника у таємних переговорах з Китаєм за його спиною. Генерал відповів, що "вживе відповідних заходів, щоб забезпечити свою безпеку та безпеку своєї родини після заяв колишнього президента.

Міллі очолював комітет впродовж всієї повномасштабної війни в Україні і запам’ятався, як рішучий прихильник нашої країни. Він виступав за відправку до Києва зброї на мільярди доларів та критикував Москву за розгортання "кампанії терору" проти мирного населення.

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