Є невирішені питання: Навроцький оцінив відносини між Україною та Польщею

Він заявив, що вимагає якнайшвидшого вирішення цих питань.

Між Польщею та Україною є невирішені питання, і над їх вирішенням необхідно працювати.

Таку заяву зробив польський президент Кароль Навроцький в інтерв'ю RMF24. Він зазначив, що твердо вірить у "новий початок" у відносинах між Польщею та Україною. Однак, за його словами, він має "означати партнерство".

"Це партнерство очевидне в моїх контактах із президентом Володимиром Зеленським, але вперше висловлюються також конкретні очікування Польщі щодо України", - зазначив Навроцький.

Він наголосив, що вважає візит Зеленського до Варшави доказом того, що Україна дбає про добрі відносини з Польщею.

"У наших відносинах з Україною є невирішені питання, і в рамках нашого партнерства я вимагаю, щоб вони були вирішені", - додав він.

"Наш спільний стратегічний інтерес у зв'язку із загрозою з боку Російської Федерації очевидний - і це одне з небагатьох питань, яке об'єднує мене, прем'єр-міністра Дональда Туска та уряд", - відповів Навроцький.

Візит Зеленського до Польщі

19 грудня Зеленський під час візиту до Польщі зустрівся з Навроцьким. За підсумками переговорів Навроцький повідомив, що питання національної пам'яті були одними з ключових і Польща сподівається, що вони будуть швидко вирішені.

Також він не виключив можливості передачі Україні винищувачів МіГ-29. Ці літаки важливі для України через дефіцит пілотів для F-16.

