Таким способом Євросоюз нібито не дозволяє Росії заробляти ще більше на енергетичній продукції.

Європейський Союз змушений купувати нафту з Росії. Якщо від неї відмовитися, Путін знайде покупців на інших ринках і зможе заробляти ще більше, а ціна на продукцію виросте.

Таку думку висловила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в прямому ефірі телеканалу MSNBC.

"Нам завжди потрібно знайти правильний баланс між тим, щоб не нашкодити нашій економіці занадто сильно... якщо ми з сьогоднішнього дня повністю відмовимося від російської нафти, то він (президент РФ Володимир Путін — прим.), ймовірно, зможе продати її на світовому ринку, де ціни зростуть, і заробити більше" — заявила фон дер Ляйен.

Раніше на цьому тижні голова Єврокомісії повідомила, що нафтове ембарго — це питання кількох тижнів. Однак вона підкреслила: Путін не повинен отримати можливість продавати енергетичну сировину на світовому ринку за вищими цінами. Не можна допустити, щоб нафта, яка призначалася ЄС, була реалізована дорожче для інших покупців.

Нафтове ембарго: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбєрбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді назвали план ЄС щодо повної заборони на імпорт російської нафти незадовільним і заявили, що він загрожує енергетичній безпеці країни. Держава прагне забезпечити постачання нафти з інших джерел перед тим, як схвалювати шостий пакет санкцій.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, а Чехії — до червня 2024 року.

Голова Євроради певен, що ембарго на російську нафту буде схвалено до кінця місяця. Рішення узгодять попри спротив Угорщини.

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