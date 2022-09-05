Це буде додаткова допомога до раніше обіцяних 10 млрд євро.

Європейська комісія цього тижня запропонує Україні ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у мікроблозі Twitter.

Зокрема фон дер Ляєн наголосила, що ситуація в Україні досі вимагає неослабної підтримки з боку Євросоюзу.

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"Окрім 10 мільярдів євро, які ми надали на сьогодні, ми цього тижня запропонуємо додатково 5 млрд євро макрофінансової допомоги", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона зазначила, що Євросоюз буде на стороні України стільки, скільки це буде необхідно.

Нагадаємо, Німеччина виділить Україні 200 мільйонів євро допомоги для переселенців. Гроші призначені для того, щоб внутрішньо переміщені особи могли забезпечувати себе найнеобхіднішим.

Як повідомляв раніше УНІАН, у зв'язку з великою кількістю біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини заблокували прийняття нових біженців.

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