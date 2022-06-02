Зараз Румунія не має офіційного терміну для приєднання до зони євро, але в міністерстві фінансів країни зазначили, що можливо перехід буде у 2029 році.

За висновком Європейської комісії, Румунія не відповідає жодній з умов, необхідних для переходу на євро.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії, повідомляє Euractiv.

Кожні два роки Комісія оцінює прогрес щодо переходу на єдину валюту країн-членів, які не входять до єврозони, оскільки всі держави-члени, крім Данії, юридично зобов'язалися приєднатися до зони євро.

"На тлі своєї оцінки правової сумісності та виконання критеріїв конвергенції, а також беручи до уваги додаткові відповідні фактори, Комісія вважає, що Румунія не виконує умов для переходу на євро", - йдеться у звіті.

Комісія дійшла висновку, що румунське законодавство не повністю сумісне з правилами єврозони і країна порушує всі критерії, необхідні для прийняття єдиної валюти.

Серед іншого, у Румунії є проблеми з інфляцією, стабільністю державних фінансів, критерієм обмінного курсу та конвергенцією довгострокових процентних ставок.

Румунія вже пропустила або відклала кілька добровільно встановлених термінів переходу на євро, хоча у минулому вона виконувала більшість критеріїв.

В даний час Румунія не має офіційного терміну для приєднання до зони євро, але міністр фінансів Адріан Касіу нещодавно заявив, що, мжливо, країна приєднається до зони євро в 2029 році.

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