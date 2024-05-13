"Ядерній еліті" не дозволяється залишати "щасливий дім", який ретельно охороняється.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин побудував розкішне місто для розробників ядерної зброї, але об'єкт є режимним - виїхати з нього майже неможливо.

За даними BILD, повідомлення про те, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин випробовує ядерну зброю, надходять дедалі частіше. Як зазначається, щоб досягти прориву в розробці ядерної зброї, лідер країни вливає сотні мільйонів доларів у свою ядерну програму. Зокрема, він побудував для вчених і військових, які беруть участь у цьому проєкті, місто-супутник на півночі Пхеньяна.

"Товариш генеральний секретар побудував щасливий будинок для вчених. Вчені та інженери можуть повною мірою насолодитися соціалістичною цивілізацією", - розповідає північнокорейська пропаганда.

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На території міста є практично все для забезпечення побуту, включно зі спортивними майданчиками, басейнами, культурними центрами. Водночас уточнюється мінус життя в цьому "щасливому будинку". Суть у тому, що так званій "ядерній еліті" не дозволяється залишати нове місто, яке ретельно охороняється. Для того щоб виїхати за його межі, кожен житель повинен отримати спеціальну перепустку від влади.

BILD нагадало, що в рамках "ядерної програми" 18 березня військові КНДР під час навчань запустили над морем балістичну ракету, здатну нести відповідні боєголовки. Південнокорейські спецслужби доповідають, що Кім Чен Ин хоче ядерних переговорів зі США і для досягнення цієї мети нібито готовий розпочати регіональний конфлікт.

"Відтепер пряма ядерна загроза спрямована насамперед проти Сполучених Штатів і в другу чергу - проти їхніх союзників", - повідомляють південнокорейські спецслужби.

Ядерна програма КНДР

Нагадаємо, американська журналістка, письменниця і фіналіст Пулітцерівської премії 2016 року Енні Якобсен описала ймовірний сценарій ядерної війни у своїй новій книзі "Ядерна війна". Сценарій ґрунтується на відомих фактах, що стосуються світових ядерних арсеналів, систем і доктрин. Усі ці факти є надбанням громадськості, але Якобсен вважає, що суспільство ігнорує їх, незважаючи на те (або через те), наскільки вони шокуючі.

Згідно з описаним у книзі сценарієм, Північна Корея, можливо, переконана в тому, що на неї ось-ось нападуть, завдає раптового ракетного удару по США, що змушує Вашингтон відповісти залпом із 50 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Minuteman III. Вони націлені на збройові об'єкти і командні центри Північної Кореї, але для того, щоб досягти намічених цілей, ракети повинні пролетіти над РФ через неможливість використовувати інший маршрут. Президент США намагається зв'язатися зі своїм російським колегою, але зазнає невдачі. Ба більше, хитра російська супутникова система раннього попередження "Тундра" перебільшила масштаб американського залпу, і, згідно з книгою, зі свого сибірського бункера російський президент віддає наказ про повномасштабний ядерний удар по США.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея вже цього року може поставити Росії нові реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для використання на війні в Україні. За даними Yonhap News, КНДР випробувала нову 240-міліметрову реактивну РСЗВ з "керованими" снарядами. За фінальними випробуваннями технічно оновленої артилерійської системи особисто спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. У КНДР заявили, що вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили "точкові" цілі, і стверджують, що випробування продемонстрували її "руйнівну силу".

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