Папа Римський Франциск у своїй новій проповіді знову висловив стурбованість у зв'язку із напруженістю на Донбасі.
Читайте такожУ своєму Великодньому зверненні Франциск згадав про війну на сході УкраїниПро це він заявив під час недільної проповіді на площі Святого Петра в неділю, 18 квітня, передає Vatican News.
Понтифік зазначив «що з тривогою стежить за подіями, які розгортаються на Донбасі, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню»
Він закликав докласти зусиль, щоб сприяти миру.
«З тривогою стежу за подіями в окремих районах на сході України, із занепокоєнням стежу за нарощуванням військової активності. Будь ласка, наполегливо прошу знизити напруженість і, навпаки, зробити все можливе для примирення і миру. Висловлюю свою духовну близькість народу. Помолимося разом», - сказав Франциск.
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