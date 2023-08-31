Дві ескадрильї F-35 найближчим часом прибудуть на авіабазу Лейкенхіт у Великій Британії.

Нові винищувачі США, здатні нести ядерна зброя, будуть базуватися у Великій Британії вже цього року. Дві ескадрильї F-35 найближчим часом прибудуть на авіабазу Лейкенхіт в Саффолку, повідомляє The Telegraph.

Згідно з документами, Конгрес США отримав бюджетний запит ВПС на 50 мільйонів доларів (39,6 мільйона фунтів стерлінгів) на будівництво "гуртожитку для поручителів" на американській авіабазі. Видання зазначає, що термін "поручительство" (surety) використовується у військовому жаргоні США для позначення ядерної зброї.

Як повідомило The Telegraph джерело в обороні, F-35 прибудуть на базу в кінці цього року або на початку наступного. Військові джерела назвали рішення про передислокацію 54 літаків F-35, які замінять F-15, що зараз знаходяться на авіабазі, "значним". F-15 здатні нести ядерну зброю, але вони менш досконалі.

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The Telegraph нагадує, що в цілому 110 ядерних бомб США зберігалися на авіабазі ВПС Лейкенхіт до 2008 року, але були вивезені після того, як загроза ядерної війни вщухла.

"Потенційне повернення американської ядерної зброї на британську землю експерти охарактеризували як свідчення того, що Захід вступив у нову холодну війну", - зазначає видання.

"Це абсолютно холодна війна, і це стратегічне балансування на межі війни. Це гра в покер. Якщо США розміщують ядерну зброю у Великобританії, це сигнал Росії про те, що вони налаштовані серйозно", - сказав один з експертів.

Також експерти відзначають, що будівництво авіабази означає, що США "можуть перемістити їх набагато швидше в період зростання напруженості", додавши: "Вони хочуть мати можливість перекинути їх сюди".

В даний час в Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Італії та Туреччині розміщено близько 150 керованих американцями ядерних гравітаційних бомб B-61.

Ядерна загроза з боку Росії - що відомо

Раніше президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що Росія перекидає ядерну зброю малої дальності в сусідню Білорусь. За його словами, цей крок РФ змінить архітектуру безпеки регіону і всього військового альянсу НАТО.

Також раніше колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що США постійно готувалися до можливої війни проти Росії. Він зазначив, що американська армія, авіація, всі служби постійно тренуються і підтримують боєздатність.

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