Головною військовою та кіберзагрозою для США, згідно зі звітом розвідувальних агентств країни, названо не Росію.
Китай має можливість завдати удару по США звичайною зброєю, порушити інфраструктуру США за допомогою кібератак і націлитися на їхні активи в космосі, ідеться в щорічній оцінці загроз розвідувального співтовариства, додаючи, що Пекін також прагне до 2030 року змістити США з позиції провідної держави, пише Reuters.
У звіті йдеться про те, що Росія, разом з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм, прагне кинути виклик США за допомогою навмисних кампаній, щоб отримати перевагу, а війна Москви в Україні дає "багатство уроків щодо боротьби із західною зброєю і розвідкою у великомасштабній війні".
У звіті також ідеться про те, що армія Китаю, ймовірно, планувала використовувати великі мовні моделі для створення фейкових новин, імітації персон і проведення кібератак.
"Збройні сили Китаю розгортають передові можливості, включно з гіперзвуковою зброєю, літаками-невидимками, підводними човнами, потужнішими космічними засобами та засобами для кібервійни, а також більшим арсеналом ядерної зброї", - заявила комітету директор Національної розвідки Тулсі Габбард. Вона назвала Пекін "найсильнішим стратегічним конкурентом" Вашингтона.
"У Китаю майже напевно є багатогранна стратегія національного рівня, покликана витіснити США з позиції найвпливовішої у світі сили ШІ до 2030 року", - йдеться у звіті.
Побоювання США щодо Китаю домінували приблизно на третині 33-сторінкового звіту, в якому йшлося про те, що Пекін має намір посилити військовий та економічний примус щодо Тайваню.
Крім того, розвідка заявила, що Іран продовжував удосконалювати свої ракетні системи і системи БПЛА та озброювати ними "терористів і бойовиків-однодумців", водночас США продовжують вважати, що Тегеран "не створює ядерну зброю".
Загрози для США
Тривалий час для США головними загрозами безпеці залишалися РФ і Китай, а після нападу на Україну, російська загроза стала найголовнішою для американців, які весь час думали над тим, як їй протистояти і стримувати. Але, очевидно, тепер ситуація змінилася і для адміністрації Трампа путінська Росія загрози не становить.
Водночас розвідка Космічних сил США заявила 20 березня, що Китай стрімко нарощує військовий потенціал у космосі, прагнучи отримати можливість для знищення американських супутників у майбутньому конфлікті.