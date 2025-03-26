Американська розвідка представила щорічний звіт про оцінку загроз для США.

Головною військовою та кіберзагрозою для США, згідно зі звітом розвідувальних агентств країни, названо не Росію.

Китай має можливість завдати удару по США звичайною зброєю, порушити інфраструктуру США за допомогою кібератак і націлитися на їхні активи в космосі, ідеться в щорічній оцінці загроз розвідувального співтовариства, додаючи, що Пекін також прагне до 2030 року змістити США з позиції провідної держави, пише Reuters.

У звіті йдеться про те, що Росія, разом з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм, прагне кинути виклик США за допомогою навмисних кампаній, щоб отримати перевагу, а війна Москви в Україні дає "багатство уроків щодо боротьби із західною зброєю і розвідкою у великомасштабній війні".

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У звіті також ідеться про те, що армія Китаю, ймовірно, планувала використовувати великі мовні моделі для створення фейкових новин, імітації персон і проведення кібератак.

"Збройні сили Китаю розгортають передові можливості, включно з гіперзвуковою зброєю, літаками-невидимками, підводними човнами, потужнішими космічними засобами та засобами для кібервійни, а також більшим арсеналом ядерної зброї", - заявила комітету директор Національної розвідки Тулсі Габбард. Вона назвала Пекін "найсильнішим стратегічним конкурентом" Вашингтона.

"У Китаю майже напевно є багатогранна стратегія національного рівня, покликана витіснити США з позиції найвпливовішої у світі сили ШІ до 2030 року", - йдеться у звіті.

Побоювання США щодо Китаю домінували приблизно на третині 33-сторінкового звіту, в якому йшлося про те, що Пекін має намір посилити військовий та економічний примус щодо Тайваню.

Крім того, розвідка заявила, що Іран продовжував удосконалювати свої ракетні системи і системи БПЛА та озброювати ними "терористів і бойовиків-однодумців", водночас США продовжують вважати, що Тегеран "не створює ядерну зброю".

Загрози для США

Тривалий час для США головними загрозами безпеці залишалися РФ і Китай, а після нападу на Україну, російська загроза стала найголовнішою для американців, які весь час думали над тим, як їй протистояти і стримувати. Але, очевидно, тепер ситуація змінилася і для адміністрації Трампа путінська Росія загрози не становить.

Водночас розвідка Космічних сил США заявила 20 березня, що Китай стрімко нарощує військовий потенціал у космосі, прагнучи отримати можливість для знищення американських супутників у майбутньому конфлікті.

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