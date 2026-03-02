Небо майже порожнє, тисячі рейсів скасовано: хаос охопив світову авіацію через Іран

Бойові дії в Ірані продовжують спричиняти хаос в авіаційній галузі на Близькому Сході та за його межами.

Через конфлікт в Ірані та закриття повітряного простору в низці країн Близького Сходу у світовій авіації виник масштабний хаос. Зокрема, найбільше постраждали авіакомпанії Emirates та Qatar Airways, які були змушені масово скасовувати рейси, пише Bloomberg.

Зазначається, що станом на 5:00 за київським часом в понеділок обидві авіакомпанії скасували понад 400 рейсів. Крім того, індійська компанія IndiGo, яка виконує рейси до таких міст, як Дубай (ОАЕ), Джидда (Саудівська Аравія) та Доха (столиця Катару), - найбільш постраждала авіакомпанія, що не належить до Близького Сходу.

За даними FlightAware, найбільше постраждали міжнародний аеропорт Дубая та міжнародний аеропорт Хамад в Досі, які призупинили всі польоти. У головному аеропорту Дубая і найбільш завантаженому міжнародному аеропорту світу авіакомпанії Emirates було скасовано понад 600 вильотів.

Серед інших регіональних аеропортів, які постраждали від конфлікту, міжнародний аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві та міжнародний аеропорт імені короля Абдулазіза в Джидді.

"Закриття найбільшого в світі єдиного хабу для міжнародних мандрівників має величезний вплив. За тиждень постраждали мільйони пасажирів. Це серйозне порушення нормального функціонування", - зазначив незалежний аналітик у сфері туризму з Гонконгу Ханмін Лі.

Як пише CNN, повітряний простір над Близьким Сходом залишається закритим, оскільки країни, що межують з Іраном, обмежують польоти в і з цього регіону. Сюди входять ОАЕ, Катар, Кувейт, Ізраїль, Бахрейн та Ірак, небо над якими вранці залишаэться майже порожнім.

Компанії Emirates та Etihad призупинили всі рейси до та з своїх баз до понеділка після обіду за місцевим часом. Рейси Qatar Airways до і з міжнародного аеропорту Хамад в Досі також були призупинені через закриття повітряного простору Катару. Але з розширенням конфлікту та поновленням ударів, відновлення польотів здається малоймовірним. Загалом у неділю та понеділок було скасовано тисячі міжнародних рейсів, і їхня кількість продовжує зростати.

За межами регіону інші авіакомпанії продовжують змінювати маршрути рейсів, які планували пролітати поблизу зони конфлікту. Наприклад, німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила рейси до та з Дубая до 4 березня. Вона також призупинила рейси до Тель-Авіва, Бейрута (столиця Лівану), Аммана (столиця Йорданії), Ербіля (Ірак), Даммама (Саудівська Аравія) та Тегерана до 8 березня. При цьому авіакомпанія British Airways скасувала рейси до Тель-Авіва та Бахрейну до середи, 4 березня.

Війна в Ірані - головні новини

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Президент Дональд Трамп тоді повідомив, що метою операції було знищення ядерного потенціалу та загрози з боку іранського режиму. При цьому Трамп припустив, що активна фаза операції може тривати до чотирьох тижнів.

1 березня стало відомо, що після атак США та Ізраїлю в Перській затоці почався справжній транспортний хаос.

Також конфлікт в Ірані вплинув на вартість нафти. Ціна "чорного золота" зранку 2 березня зросла найбільше за останні чотири роки через війну в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки. Вартість нафти марки Brent зросла майже на 10%, до 79,97 долара за барель.

