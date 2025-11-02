Втечі сприяла аварія вантажівки, в якій перевозили лабораторну тварину.

У США розшукують лабораторну мавпу, що втекла внаслідок ДТП у штаті Міссісіпі. За попередньою інформацією, тварина може бути заражена небезпечними вірусами.

Початково про інцидент повідомив офіс шерифа у районі Джаспер-Каунті.

"28 жовтня 2025 року на шосе I59 поблизу 117-ї милі сталася аварія. Це була вантажівка, що перевозила макак-резус з Університету Тулейн. Мавпи важать приблизно 18 кг, вони агресивні по відношенню до людей, і для роботи з ними необхідні засоби індивідуального захисту. Мавпи є носіями гепатиту С, герпесу та COVID", - йшлося у повідомленні.

Відео дня

При цьому офіс шерифа уточнив, що внаслідок аварії втекли чотири мавпи. Трьох згодом вдалося "знищити", ще одна досі на волі.

Згодом Університет Тулейн оприлюднив заяву, в якій заперечив зараження мавп небезпечними вірусами. Зокрема у ній зазначається, що тварини належать сторонній дослідницькій організації, якій дозволили скористатися університетською лабораторією.

"Примати, про яких йдеться, не переносили жодних захворювань і нещодавно пройшли перевірки, що підтвердили відсутність у них патогенів", - йдеться в заяві університету.

Інші інциденти з дикими тваринами

Як писав УНІАН, на початку цього року одна мавпа залишила без світла цілу країну. Інцидент стався у лютому в Шрі-Ланці. Тварина пробралася на електростанцію і влізла в обладнання, що призвело до аварії.

Також ми розповідали, як в Японії два ведмеді в один день паралізували рух по важливому шосе та заблокували роботу регіонального аеропорту.

Вас також можуть зацікавити новини: