У "Фонді боротьби з корупцією" Олексія Навального заяву Лаврова оцінили як беззмістовну.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відповів на критику Москви за затримання політика Сергія Навального. За його словами, коментарі західних політиків покликані відвернути увагу від "кризи ліберальної моделі розвитку".

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"Ми бачили, як вчора вхопилися за вчорашню новину про повернення Навального в РФ. Прямо відчувається, з якою радістю йдуть коментарі під копірку. З радістю, тому що це дозволяє, судячи з усього, західним політикам думати, що вони, таким чином, зможуть відвернути увагу від глибокої кризи, в якій опинилася ліберальна модель розвитку", - цитує слова Лаврова "ТАСС".

У "Фонді боротьби з корупцією» Олексія Навального заяву Лаврова оцінили як безглузду.

«Слова російських чиновників про ганебне затримання Олексія Навального виглядають як нісенітниця, згенерована нейромережами. До чого тут якась ліберальна модель розвитку? Що це взагалі? Це коли з політичними опонентами на виборах змагаєшся, а не у в'язницю кидаєш?», - йдеться у заяві ФБК в Twitter.

Затримання Навального в Росії

Напередодні Олексій Навальний повернувся в РФ з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою "Новачок".

Літак з ним мав сісти в аеропорту "Внуково", куди стягнули силовиків і з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився в «Шереметьєво».

На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські і затребували піти з ними. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.

За кілька хвилин до затримання Навальний заявив, що з ним правда і він нічого не боїться.

На затримання Навального гостро відреагували лідери низки країн і міжнародні організації.

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Автор: Дмитро Захаров