Матеуш Моравецький вважає, що РФ отримає нові можливості для тиску

Польська влада заговорила про небезпеку російського проекту "Північний потік-2"для Європи. В уряді Польщі вважають, що найкраща відповідь на ризики – відмова від запуску газопроводу.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в ході прес-конференції.

За його словами, у Варшаві впевнені, що завдяки газопроводу Кремль отримає більше можливостей для подальшого тиску на Україну та Європейський союз.

"Ми вказуємо на ці ризики, на можливість шантажу і на можливість затягування енергетичної петлі на шиї нашого сусіда - України. Ми намагаємося виробити з німецькими партнерами рішення, які відповідали б на ці ризики", - заявив Моравецький.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

15 Листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

На наступний день BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" не може бути схвалений через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

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Автор: Анастасія Горбачова