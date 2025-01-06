Минулого місяця під час пресконференції Путін практично виключив можливість укладення мирної угоди з урядом президента України.

Новообраний президент США Дональд Трамп не раз говорив, що збирається завершити війну, розвʼязану Росією проти України. Лунали різні версії того, як це буде відбуватися, зокрема про те, що Україні доведеться відкласти плани вступити в НАТО на 20 років.

Міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров такий сценарій відкинув, заявивши, що Росію такі пропозиції не влаштовують. Телеканал Fox News проаналізував, з якою позицією російського диктатора Володимира Путіна може зіткнутися команда Трампа під час пошуку рішення для завершення війни.

Заява Лаврова може слугувати передвісником агресивної позиції Кремля у переговорах із Трампом щодо України. І навіть для такого переговорника як Трамп, швидше за все, домовитися з Путіним буде неможливо, йдеться у матеріалі.

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Автори нагадують, що минулого місяця під час пресконференції Путін практично виключив можливість укладення мирної угоди з урядом президента України Володимира Зеленського, вкотре просуваючи тезу про "нелегітимність" української влади.

Диктатор стверджував, що Зеленський і його уряд є "нелегітимними", оскільки в 2023 році не відбулися вибори:

"Ви знаєте, якщо хтось піде на вибори і отримає легітимність, ми будемо розмовляти з будь-якою людиною, в тому числі і з Зеленським".

При цьому Путін заявляє, що Верховна Рада України є легітимною, але вона та її голова "повністю підконтрольні режиму".

Також російський диктатор виключив можливість припинення вогню. Мовляв, тижнева пауза дасть Україні можливість закріпитися на своїх позиціях, а тривале перемирʼя дасть можливість "отримати підготовку і перепідготовку".

"Путін впевнений, що може продовжувати діяти доти, доки Україна не капітулює або доки не буде укладена угода на російських умовах, які є неприйнятними для Вашингтона і, найімовірніше, навіть для команди Трампа. Путін хоче зберегти 20% території України плюс Крим, [отримати] юридичні гарантії того, що Україна стане нейтральною державою без шляху до членства в НАТО, зняття з Росії американських і західних санкцій і визнання Заходом анексованих територій російськими", – акцентують автори.

Кремлівський правитель впевнений, що зможе укласти жорстку угоду навіть із Трампом. РФ має перевагу над Україною з точки зору озброєння, військ, ВПК тощо. З огляду на кількість населення Росії, яке втричі більше за чисельність населення України, перевага в живій силі теж на боці агресорки. До того ж, РФ залучає "допомогу" від союзників – зокрема, тисячі солдатів з КНДР.

Ще одним аргументом на користь того, що домовитися не вдасться, телеканал називає те, що Путін навіть насміхався над командою Трампа, хоча і непрямо. Російський диктатор викликав Вашингтон на "високотехнологічну дуель 21-го століття", щоб випробувати американські системи протиповітряної та протиракетної оборони проти російської гіперзвукової ракети "Орєшнік", націленої на Київ:

"Ми готові до такого експерименту. Але чи готова інша сторона? Давайте проведемо такий експеримент, таку технологічну дуель і подивимося, що з цього вийде. Я думаю, що це було б корисно і для нас, і для американської сторони".

Крім того, Путін дав зрозуміти, що для початку переговорів Трамп повинен спочатку звернутися до нього. Диктатор заявив, що "готовий" поговорити з обраним президентом США "в будь-який час", якщо він буде готовий.

Правитель РФ також заперечував, що може опинитися в більш слабкій позиції.

"Я вважаю, що Росія стала набагато сильнішою за останні два-три роки. Чому? Тому що ми стаємо по-справжньому суверенною нацією. Ми не залежимо від багатьох", – говорив він.

Завершення війни РФ проти України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обраний президент США Дональд Трамп здатний зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Проте, за його словами, небезпека полягає в тому, що після закінчення строку повноважень Трампа Путін зможе напасти знову.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія готується до продовження війни до 2027 року. Про це свідчать не лише заяви Путіна, а й робота ВПК, накопичення та намагання розподілити ресурси.

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