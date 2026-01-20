Відомий доктор з США закликав Конгрес почати розслідування щодо здоров'я Трампа

Приводом став лист Трампа прем'єру Норвегії із черговими претензіями на Гренландію.

Доктор Джонатан Райнер, кардіолог покійного колишнього віцепрезидента Діка Чейні, закликав провести розслідування Конгресу щодо стану здоров'я президента США Дональда Трампа, пише The Hill.

Райнер посилався на нещодавній лист Трампа до прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, в якому той пов'язав свої погрози щодо придбання Гренландії з тим, що йому не було присуджено Нобелівську премію миру.

"Цей лист, а також той факт, що президент наказав розповсюдити його серед інших європейських країн, має спровокувати двопартійне розслідування Конгресу щодо професійної придатності президента", – написав Райнер на соціальній платформі X.

Відео дня

У посланні Трампа, яке було передано кільком європейським послам, ставилося під сумнів, чому Данія має "право власності" на Гренландію – свою острівну автономію в Арктиці. Постійні зусилля Трампа щодо придбання Гренландії, незважаючи на опір європейських союзників, "викликали тривогу в країні та за її межами".

"Президент Сполучених Штатів має надзвичайно психічне захворювання, і це ставить під загрозу життя всіх нас. 25-та поправка існує не просто так – нам потрібно негайно її застосувати", – написав член Палати представників Яссамін Ансарі (демократ від Аризони) у дописі X , поділившись листом до Стере.

Здоров’я Трампа

Нагадаємо, що Дональд Трамп, якому вже виповнилося 79 років, щоденно приймає великі дози аспірину, які значно перевищують рекомендовані. Пояснює це тим, що аспірин розріджує кров. Доктор Райнер раніше говорив, що режим прийому аспірину Трампом "не має сенсу".

Окрім того, лікарі зазначають, що Трамп, який зазвичай збалансовано харчується, у поїздках віддає перевагу шкідливій їжі. Зокрема, споживає багато фаст-фуду з Макдональдсу.

Вас також можуть зацікавити новини: