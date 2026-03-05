США просять в України захист від 'Шахедів' на Близькому Сході: Зеленський погодився допомогти

Президент заявив, що українські фахівці можуть гарантувати необхідну безпеку.

Отримали запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "Шахедів" в регіоні Близького Сходу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Доручив надати необхідні засоби і забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей", - підкреслив він у Telegram.

Трамп, у свою чергу, відповідаючи на питання про пропозицію допомоги від Зеленського в захисті від іранських безпілотників, заявив: "Я прийму будь-яку допомогу від будь-якої країни".

Відео дня

Український досвід на Близькому Сході - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна готова ділитися досвідом захисту неба з країнами Близького Сходу, але лише за умови, якщо ці країни сприятимуть припиненню російської війни в Україні.

Він зазначав, що якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитися з Путіним проприпинення вогню, бо вони в хороших економічних відносинах, тоді наші військові, які захищають українське небо, можуть поїхати і захистити або навчити ті суспільства, як захистити світ від іранських атак.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що країнам Близького Сходу, які нині змушені активно відбивати іранські ракети і дрони, є чому повчитися в України, і зокрема, у питанні раціонального використання обмежених ресурсів протиповітряної оборони.

На його думку, Україні є що запропонувати й у контексті застосування різних тактик протидії ударним дронам.

Вас також можуть зацікавити новини: