Він також назвав той факт, що в Росії зберігається право вето, нонсенсом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не повинна брати участь у будь-яких голосуваннях в ООН щодо питань її агресії.

Як він зазначив у своєму виступі на засіданні Ради безпеки ООН, треба відновити справедливість всередині Організації Обʼєднаних Націй, оскільки РФ перешкоджає роботі самого Радбезу.

"Нарешті треба відновити справедливість всередині самих структур ООН: держава-терорист не повинна брати участь в будь-яких голосуваннях щодо питань її агресії, її терору. Це глухий кут, коли той, хто спричинив війну, коли той, хто відповідальний за терор, блокує будь-яку спробу Радбезу ООН виконати свій мандат", – наголосив глава держави.

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Він також додав, що це "нонсенс", що право вето зберігається для того, хто "несе злочинну війну".

"Треба вивести світ з цього глухого кута. Це абсолютно можливо. Світ не має бути заручником одного міжнародного терориста", - сказав Зеленський.

Засідання Радбезу ООН по Україні: ключові моменти

23 листопада 2022 року президент України Володимир Зеленський ініціював невідкладне скликання Радбезу ООН через масований ракетний удар РФ по українських містах.

Під час засідання постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що цілеспрямовані ракетні обстріли РФ по українських об’єктах критичної інфраструктури є ганебною ескалацією війни. Вона зазначила, що така стратегія Росії є "нелюдською".

Водночас заступник постійного представника Китаю в ООН Генг Шуанг закликав Україну та Росію розпочати переговори. За його словами, сторони мають "проявляти стриманість, аби їхні дії не посилювали конфронтацію".

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