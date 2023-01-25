Сьогодні стало відомо, що канцлер ФРН дав свій офіційний дозвіл на передачу 14 танків Leopard 2 Україні.

Президент України Володимир Зеленський провів приватну розмову з главою німецького уряду Олафом Шольцем після сьогоднішнього рішення Берліна передати 14 танків Leopard 2 Україні.

За даними Sky News, розмова відбулася перед виступом канцлера ФРН у німецькому парламенті. В рамках свого звернення до Бундестагу Шольц зазначив, що війна між Україною й РФ ставить під загрозу багато європейських принципів.

"Причина викликів, що стоять перед нами, - це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми домовилися в Європі, були піддані сумніву", - сказав він.

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У цьому контексті Шольц заявив про "правильність" міжнародного співробітництва в питанні про поставки зброї.

Поставка танків Leopard 2 Україні

На тлі дозволу Берліна про постачання бойових машин Leopard 2 Україні в Міноборони Польщі припустили, що партнери Києва можуть "легко" забезпечити країну сотнею танків Leoprd 2.

Раніше ЗМІ Португалії писали, що Лісабон може передати Україні чотири справних Leopard 2 з 12 дієздатних машин, які знаходяться на озброєнні.

Також до танкової коаліції готова приєднається Іспанія, а у Варшаві озвучували наміри дати Києву роту Leopard 2.

На цьому тижні Вашингтон може схвалити поставку Києву своїх танків Abrams.

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