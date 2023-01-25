Президент України Володимир Зеленський провів приватну розмову з главою німецького уряду Олафом Шольцем після сьогоднішнього рішення Берліна передати 14 танків Leopard 2 Україні.
За даними Sky News, розмова відбулася перед виступом канцлера ФРН у німецькому парламенті. В рамках свого звернення до Бундестагу Шольц зазначив, що війна між Україною й РФ ставить під загрозу багато європейських принципів.
"Причина викликів, що стоять перед нами, - це страшна загарбницька війна проти України. Жахлива війна, де принципи, про які ми домовилися в Європі, були піддані сумніву", - сказав він.
У цьому контексті Шольц заявив про "правильність" міжнародного співробітництва в питанні про поставки зброї.
Поставка танків Leopard 2 Україні
На тлі дозволу Берліна про постачання бойових машин Leopard 2 Україні в Міноборони Польщі припустили, що партнери Києва можуть "легко" забезпечити країну сотнею танків Leoprd 2.
Раніше ЗМІ Португалії писали, що Лісабон може передати Україні чотири справних Leopard 2 з 12 дієздатних машин, які знаходяться на озброєнні.
Також до танкової коаліції готова приєднається Іспанія, а у Варшаві озвучували наміри дати Києву роту Leopard 2.
На цьому тижні Вашингтон може схвалити поставку Києву своїх танків Abrams.