Якщо домовитись про відновлення ініціативи не вдасться, то Україна буде проробляти альтернативні маршрути вивезення зернових.

Україна не підтримує послаблення будь-яких санкції проти Російської Федерації в обмін на відновлення функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Олег Ніколенко сказав під час прес-марафону щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. Він наголосив, що будь-які поступки для Росії є неприйнятними, і це, у тому числі, стосується відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

"І ті розмови та інформація, яка з'явилася в ЗМІ про нібито певні пропозиції різних сторін - позиція України дуже чітка про те, що ми не підтримуємо послаблення будь-яких санкцій щодо Росії", - наголосив Ніколенко.

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Дипломат підкреслив, що Росія не мала жодних підстав виходити з зернової ініціативи, і ця ініціатива має бути відновлена. "Якщо домовитись не вдасться про відновлення цієї ініціативи, то звичайно, Україна буде проробляти альтернативні маршрути вивезення українських зернових і буде працювати з партнерами у цьому напрямі", - наголосив Ніколенко.

"Чи схиляють до поступок чи має Україна на щось погодитись? Насправді, Україна дуже чітко заявляє про те, що ми не готові погоджуватись на будь-що, що передбачатиме обмеження суверенітету і територіальної цілісності України", - додав Ніколенко.

Окремо у коментарі журналістам Ніколенко наголосив, що Україна не готова йти на поступки, бо функціонування Чорноморської зернової ініціативи довело свою ефективність. Зокрема, від функціонування цього коридору отримали вигоду країни, які найбільше потребують зернових.

"Односторонній вихід Росії був деструктивний і негативно сприйнятий не лише Україною, а й Африканськими та Азійськими країнами. Тому, ми працюємо над тим, щоб було відновлено Чорноморську зернову ініціативу або були налагоджені альтернативні маршрути, якими Україна зможе надалі продовжувати постачання своїх зернових. Але чи можемо ми зараз говорити про якісь конкретні домовленості на рівні ООН - я думаю, що це ще зарано", - наголосив речник.

Водночас, сьогодні на брифінгу у Києві керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що головними пріоритетами міжнародної санкційної групи наразі усі санкції, які стосуються російського виробництва.

"Треба сьогодні, працюючи над новими санкціями, зберігати і не давати можливість обходити вже прийняті обмеження та ті, за зняття яких Росія бореться тим чи іншим чином", - сказав він.

Зокрема, Єрмак прокоментував пропозицію генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо повернення Росії до "зернової угоди", яку він озвучив Сергію Лаврову. Ця пропозиція передбачає угоду з чотирьох пунктів: скасування санкцій ЄС проти Російського аграрного банку, убезпечення російських кораблів від атак у Чорному морі, розмороження активів російських компаній із виробництва добрив, а також доступ до портів ЄС російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива.

"Дуже чіткими були сигнали наших європейських партнерів, які на запити щодо зняття санкцій з російських олігархів, які в тому числі мають відношення до аграрного сектору, відповіли абсолютною відмовою", - зазначив керівник ОП.

На його думку, це чіткий сигнал щодо продовження санкційної політики Європи проти Росії.

З Росії хочуть зняти санкції заради зернової угоди:

Сьогодні Bild повідомив, що отримав доступ до таємного листа голові МЗС Росії Сергію Лаврову від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, у якому той пропонує Москві дуже вигідні умови для повернення у зернову угоду.

Держбанку країни-агресора пропонують обхід санкцій та підключення до SWIFT, страхування кораблів від українських атак, повернення заморожених активів та дозвіл на вхід у європейські порти.

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