Житель американського міста Ланкастер в штаті Каліфорнія відрізав голови двом старшим дітям і лякав ними молодших.
Про це повідомляє Los Angeles Times.
34-річний Моріс Джуел Тейлор-старший спочатку обезголовив 12-річного Моріса-молодшого і 13-річну Маліакі. Після цього він протягом п'яти днів лякав їх тілами двох синів, 8 і 9 років, яких тримав в окремих кімнатах без їжі.
Тіла вбитих дітей виявили пожежники, які прибули в будинок для перевірки витоку газу.
Відомо, що чоловік працював фітнес-тренером і не вийшов на запланований відеосеанс в Zoom зі своїм клієнтом, який і подзвонив в поліцію.
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Повідомляється, що весь цей час в будинку перебувала мати дітей, проте вона не є підозрюваною.
За словами представника департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, сім'я не стояла на обліку в Департаменті у справах дітей і сім'ї округу.
Тейлору пред'явлені звинувачення у вбивстві і насильстві над дітьми. Йому загрожує від 57 років в'язниці до довічного позбавлення волі. Він заарештований, його можуть випустити під заставу в розмірі 4,2 мільйона доларів.
За інформацією видання, клієнти тренера охарактеризували його з позитивного боку.
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