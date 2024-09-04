Чиновники пояснюють це законами мирного часу.

Пілоти американських винищувачів F-16, які перебувають на озброєнні Повітряних сил Польщі, не можуть збивати російські повітряні цілі через юридичну лазівку.

Журналісти DefenceRomania пишуть, що під час візиту до Польщі поспілкувалися з експертами, журналістами і високопоставленими чиновниками з Міністерства закордонних справ та Офісу нацбезпеки країни. Вони обговорили з ними можливість збиття ракет та дронів, які летять в бік Польщі та Румунії.

Згідно із законодавством країни, в мирний час пілот винищувача повинен встановити візуальний контакт з ціллю, перш ніж атакувати її, пояснюють польські чиновники.

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"Він не може вразити ціль, яку бачить на радарі, поки не побачить її фізично. Він повинен переконатися, що це не помилкова ціль, наприклад, український гелікоптер або якась інша техніка. А оскільки російські безпілотники або ракети входять у повітряний простір Польщі на дуже короткий період часу, їх майже неможливо збити", - йдеться у статті.

Водночас польські офіційні особи впевнені, що порушення повітряного простору їхньої країни не є випадковими - Росія вчиняє провокації, щоб перевірити швидкість реакції Заходу. Їм відомо лише про один випадок, коли російська ціль опинилася в Польщі помилково.

У Варшаві сказали журналістам, що наразі в НАТО немає консенсусу щодо збиття російських ракет або безпілотників, які летять в бік країни НАТО.

Збиття російських цілей у Польщі

Як відомо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україні дуже б допомогло рішення Варшави про збиття російських ракет, які летять у її напрямку.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що сусідні країни мають збивати повітряні цілі, які можуть потрапити у їхній повітряний простір, ще на території України.

У НАТО сказали, що інші країни можуть ухвалювати безпекові рішення самостійно, однак мають пам'ятати про можливі наслідки для всього Альянсу.

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