Вони закликають сусідні країни думати про наслідки.

НАТО визнає право країн-членів на захист власного повітряного простору, однак вони мають пам'ятати, що збиття російських ракет на кордоні України може мати наслідки для всіх.

Так речник Північноатлантичного Альянсу прокоментував нещодавню заяву міністра закордонних справ Польщі. "НАТО несе відповідальність за те, щоб запобігти подальшій ескалації війни Росії. НАТО не є стороною конфлікту і не стане стороною конфлікту", - цитує речника europa press.

За його словами, допомога Україні з боку окремих членів Альянсу може вплинути на НАТО в цілому. "Саме тому союзники повинні продовжувати тісні консультації", - додав представник Альянсу.

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Збиття ракет членами НАТО

Нагадаємо, днями очільник польського Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що сусіди України мають збивати російські цілі ще на підльоті до кордону. Він пояснив це необхідністю захистити власні країни.

Водночас сама Польща не відбиває російські напади, коли ракети та безпілотники прямують в її бік. Цього разу у МЗС заявили, що слова Сікорського відображають його власну думку, а не позицію керівництва країни.

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