Українську державу підтримають працівники десятків американських портів.

Профспілка "The International Longshore and Warehouse Union", яка переважно представляє докерів американського західного узбережжя, заявила про "акт солідарності" з Україною, який вчинять працівники 29 портів США.

Про це повідомляє ЦТС.

"Понад 20 000 працівників цих портів не будуть розвантажувати вантаж і товари з РФ, і навіть вантажі, перевезені російськими судами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено американськими докерами після агресії збройних сил Росії проти мирного населення України.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня країни Європейського Союзу розглядають можливість запровадження заборони на вхід російських кораблів в порти цього об'єднання держав.

Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків і Маріуполь.

8 березня міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що збитки, завдані війною транспортній інфраструктурі України, становлять понад 10 мільярдів доларів.

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