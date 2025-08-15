За даними джерел, Трамп не планує телефонувати президенту України Володимиру Зеленському або європейським лідерам до зустрічі з Путіним у п'ятницю.

Російського лідера Володимира Путіна після прибуття на Аляску очікує урочиста зустріч, при цьому президент США Дональд Трамп особисто його привітає, пише NBC News із посиланням на свої джерела.

"За словами двох високопоставлених чиновників адміністрації, Трамп, як очікується, розстелить червону килимову доріжку для прибуття президента Росії Володимира Путіна на базу Елмендорф-Річардсон у п'ятницю та планує привітати російського лідера після його прибуття", ідеться в статті.

Водночас чиновники наголосили, що точні деталі і сценарій зустрічі наразі доопрацьовуються.

Відео дня

За словами іншого чиновника, Трамп не планує телефонувати президенту України Володимиру Зеленському або європейським лідерам до зустрічі з Путіним у п'ятницю.

Однак він може змінити своє рішення за час 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкоріджа, Аляска.

Зустріч на Алясці

Як пише Sky News, Путіну доведеться створити видимість поступок і щось запропонувати Трампу на саміті. Зокрема, це може бути обіцянка зустрічі з Володимиром Зеленським, пропозиція угоди щодо рідкісноземельних металів і спільні проєкти в Арктиці.

При цьому видання The Telegraph писало, що зустріч на Алясці може стати найнебезпечнішим моментом війни для Зеленського. За словами автора матеріалу, Путін сподіватиметься, що п'ятнична зустріч на Алясці принесе легітимізацію його захоплення українських територій.

Вас також можуть зацікавити новини: