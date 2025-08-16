Трамп анонсував, що його наступна зустріч відбудеться втрьох - з Путіним і Володимиром Зеленським.

Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв в інтерв'ю, що вийшло на тлі його переговорів із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці.

"Я хотів би бачити припинення вогню. Я був би не в захваті, якби його не було, але всі кажуть, що припинення вогню не буде, воно відбудеться на другій зустрічі. Ми проведемо ще одну зустріч, якщо все складеться вдало, що станеться дуже скоро. Або у нас більше не буде зустрічей взагалі, можливо, ніколи", - сказав він Fox News.

Політик заявив, що "не має наміру витрачати час даремно" і розраховує на прогрес щодо України вже цього тижня.

"Я орієнтуюся не на історію або щось подібне, а на саму угоду. Якщо вдасться домовитися - чудово. Якщо зрозумію, що шансів на це немає, просто піду... Це не моя війна, а війна Байдена. Він усе провалив..." - сказав Трамп.

За словами американського лідера, у наступній зустрічі (якщо переговори пройдуть успішно) візьмуть участь Зеленський, Путін і він сам.

Він стверджує, що введення вторинних санкцій мало б руйнівний вплив на економіку Росії, але "можливо, цього не доведеться робити".

Трамп упевнений, що якби він не переміг на виборах президента США, то конфлікт в Україні вже міг би перерости в третю світову війну.

Зустріч Трампа і Путіна

Переговори між президентами США і Росії у вузькому складі закінчилися, вони тривали майже 3 години. Крім глав держав, у розмові з російського боку брали участь глава МЗС Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков, а з американського - держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Трампа Стів Віткофф.

