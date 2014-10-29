У Дніпропетровську поховали 20 невідомих солдатів, загиблих на Донбасі

Панахида пройшла на площі біля Дніпропетровського театру опери та балету, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожУ Дніпропетровську поховали тіла 11 невідомих солдатів, які загинули в зоні АТО

Провести загиблих в останню путь дніпропетровці прийшли з квітами і прапорами України, дехто став на коліна. Люди скандували «Слава Україні! Героям слава!». Воїнів відспівали священики різних конфесій. Поховають загиблих військових на Краснопільському кладовищі. Там планують згодом створити Алею Героїв.

За даними Дніпропетровської облдержадміністрації, процедура ідентифікації тіл загиблих за ДНК все ще триває. Для людей, які розшукують своїх близьких в зоні АТО, проведення аналізу ДНК безкоштовне.

Радник президента Ольга Богомолець повідомила, що за допомогою ДНК-експертизи вдалось ідентифікувати 79 тіл загиблих на Донбасі українських бійців.

Раніше у Дніпропетровську, на Краснопільському цвинтарі, в різні дні поховали 116 невідомих солдатів, загиблих на Донбасі.