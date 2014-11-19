В Одесі завершились курси перепідготовки військових в рамках програми Україна-НАТО

На церемонії вручення сертифікатів були присутні, директор Директорату НАТО з інтеграції партнерства та співробітництва Департаменту політичних справ та політики безпеки доктор Альберто Бін, заступник директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Віталій Колесник, начальник відділу соціальної та професійної адаптації колишніх військовослужбовців Міністерства соціальної політики Максим Андросенко, а також військовослужбовці Одеського гарнізону, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Звертаючись до випускників директор Директорату з інтеграції, партненрства, Департаменту справ та політики безпеки Міжнародного секретаріату НАТО Альберт Бін, висловив переконання, що здобуті знання та навички дадуть можливість кожному випускнику курсів скласти вдалу конкуренцію на ринку праці.

Слід зазначити, що у лютому 2015 року відбудеться черговий випуск військовослужбовців звільнених у запас, які навчаються на 400-годинних інтенсивних курсах англійської мови започаткованими Британською радою.