Військові взяли участь у засіданні робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи

Засідання проходило під головуванням заступника Генерального секретаря НАТО Посла Дірка Бренгельмана. Зазначений захід відбувся з метою обговорення стану та перспектив реалізації оборонної реформи в Україні, а також визначення цілей та завдань подальшого співробітництва України з НАТО в оборонній сфері в контексті підготовки до проведення чергового засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

На початку засідання сторона від НАТО наголосила на повазі Альянсом позаблокового статусу нашої держави та незмінності позиції НАТО щодо підтримки курсу оборонних реформ України. В ході засідання було відзначено, що сторонам вдалося зберегти позитивну динаміку партнерства в рамках заходів Річної національної програми співробітництва України з НАТО, активізувати роботу з впровадження провідних військових стандартів НАТО/ЄС в діяльність Збройних Сил України, розширити у 2013 році участь України в операціях під проводом Альянсу та розпочати практичну реалізацію другого етапу Проекту Трастового фонду НАТО/ПЗМ з утилізації надлишкових та непридатних боєприпасів, легкого озброєння та стрілецької зброї.

Під час засідання сторонами були погоджені цілі та пріоритетні напрями співробітництва на підтримку процесу оборонних реформ в Україні на середньострокову перспективу, що передбачає: підтримку воєнно-політичного діалогу, сприяння в проведенні оборонної реформи, забезпечення внеску в міжнародну безпеку та продовження оборонно-технічного співробітництва.

В той же день, виступаючи на прес-конференції присвяченій обговоренню планів Альянсу на поточний рік, Генеральний Секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що Альянс планує провести засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони в лютому поточного року.

Довідка: Комісія Україна-НАТО (далі – КУН), створена в 1997 році відповідно до положень Хартії про особливе партнерство України з НАТО з метою здійснення загальної оцінки стану розвитку відносин, нагляду за процесом планування та розробки пропозицій щодо шляхів покращення або подальшого розвитку співробітництва між Україною та НАТО. Останнє засідання КУН на рівні міністрів оборони відбулося в червні 2010 року.