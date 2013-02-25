Офіцери Севастопольської бригади тактичної авіації у прямому ефірі поспілкувалися з Президентом України

Ініціатором та організатором проведення проекту виступив Перший Національний. Телеканал приурочив цей ефір до третьої річниці інавгурації Президента України.

На військовому аеродромі “Бельбек”, що під Севастополем, на стоянці літаків, поруч з військовослужбовцями Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України було розгорнуто супутниковий зв’язок та телевізійну апаратуру. Офіцери на чолі із своїм командиром полковником Юлієм Мамчуром спостерігали за розмовою Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України з громадянами в режими он-лайн

Під час прямого включення на “Бельбеку” командир авіаційної бригади полковник Мамчур отримав можливість поставити питання Віктору Януковичу.

У зв’язку з переходом на комплектування військової частини військовослужбовцями за контрактом, його турбувало, яким чином буде проводитись фінансування переобладнання наявного казарменого фонду під гуртожитки для контрактників.

Президент України – Верховний Головнокомандувач ЗС України Віктор Янукович відповів, що питання забезпечення військовослужбовців житлом – одне з найболючіших, тому найближчим часом воно буде розглянуто.

– Я добре усвідомлюю свою відповідальність за вирішення цієї проблеми, – сказав він. – Обіцяю вам, що ми разом з вами будемо її вирішувати. Найближчим часом, як тільки я буду у Криму, ми зустрінемось та обговоримо, як цю проблему вирішити у вашій військовій частині.

Віктор Янукович нагадав льотчикам, що у минулому році їм удвічі було збільшено грошове забезпечення.

– Сьогодні ми підняли вас у повітря, ви, слава Богу, літаєте та виконуєте той обов’язок, який на вас покладений. Я це дуже ціную, – сказав він. – У минулому році ми вирішили непросте питання та збільшили у два рази грошове забезпечення вам, морякам, ВДВ та спецпідрозділам. Це ті військові частини, у яких вже розпочалася реформа. Це підняття грошового забезпечення створило умови для скорішого переходу на комплектування військовослужбовцями контрактної служби.

Наостанок Президент України Віктор Янукович також побажав льотчикам, щоб вони “частіше і з добрим настроєм літали та сідали на нашу рідну землю”.