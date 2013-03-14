Дельфіни центру Збройних Сил України допомагають у лікуванні дітей-інвалідів

“Одним з напрямів нашої роботи є так звана “дельфінотерапія”, тобто реабілітація хворих дітей за допомогою морських ссавців. Ця методологія розроблялася в Океанаріумі ще з початку його роботи”. На цьому сьогодні, 13 березня, наголосив директор Науково-дослідного центру ЗС України “Державний океанаріум” Анатолій Горбачов.

За його словами, співробітники центру виконують наукові завдання, які ставить перед ними Міністерство оборони України.

– У нас дуже багато спільних проектів та робіт з Національною Академією наук України, окрім того, плідно співпрацюємо з Військово-Морськими Силами Збройних Сил України, – розповів він.

Як підкреслив Анатолій Горбачов, співробітники Океанаріуму тривалий час розробляли методи лікування, вивчали хвороби, при яких можна використовувати дельфінотерапию, багато років накопичували наукові дані досліджень, щоб з максимальною віддачею втілювати свої розробки у життя та рятувати життя дітей-інвалідів.

– Науково-дослідний центр Збройних Сил України “Державний океанаріум”, без перебільшення, чи не єдине у світі державне підприємство, яке використовує унікальні дослідження та технології у лікуванні та реабілітації дітей. Кожного дня, за винятком вихідних, декілька дельфінів з тренерами проводять лікувально-оздоровчі сеанси з хворими дітьми. У зимовий період вони приймають до 15 діточок, а у розпал літнього сезону – до 30-35 щодня, – наголосив директор Науково-дослідного центру.

За словами Анатолія Горбачова, в “Державному океанаріумі” лікують не лише українських дітей, а й росіян, білорусів, казахів тощо. Популярність та визнання у світі державного підприємства Міністерства оборони України зростає з року в рік.

Довідка. Рішення про створення в м. Севастополі спеціальної експериментальної бази – науково-дослідницького центру Океанаріум було прийнято у 1966 році керівництвом Радянського Союзу.

З 1992 року Океанаріум розпочав виконання завдань щодо розробки організаційних і технічних аспектів пошуково-рятувального забезпечення діяльності всіх видів Збройних Сил України на морі і водних басейнах, у тому числі щодо рятування моряків, льотчиків, підводників, проведення водолазних, підводно-технічних, суднопідіймальних і підводних робіт. Також Океанаріум став експериментальною і випробувальною морською базою і, одночасно, науковим центром, де, у співпраці з організаціями багатьох міністерств і відомств України, акумулювалися і випробовувалися нові знання у галузі гідробіоніки.

У травні 1994 року спільним наказом Міністра оборони України та Президента Національної академії наук України Океанаріуму було надано статус Державного.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 року № 206 на базі філії Центрального науково-дослідного інституту ЗС України створена самостійна науково-дослідна установа – Науково-дослідний центр Збройних Сил України “Державний океанаріум”.