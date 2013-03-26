До 8-го армійського корпусу прибувають спеціалісти з навчальних центрів

Так, 1-а окрема танкова бригада, що дислокується в Гончарівському Чернігівської області, поповнила свої лави фахівцями, які закінчили навчання у 169 - ому навчальному центрі Сухопутних військ ЗС України. До цієї військової частини прийшло 65 військовослужбовців з 10 областей України, які замінять на посадах попередній призов 2012 року.

Як повідомили УНІАН в Міноборони, військовослужбовців ознайомили зі штатною структурою частини, її історією, та провели тестування, яке дасть змогу провести подальший їх розподіл за посадами у підрозділах.

– Уже з перших днів 15 строковиків виявили бажання після закінчення служби підписати контракт з частиною для проходження військової служби за контрактом, – зазначив заступник командира бригади з виховної роботи підполковник Олександр Серідко.

Варто додати, що в частині створений резерв посад, на які планується здійснити набір на професійній основі.

Загалом, найближчим часом до військових частин 8-го армійського корпусу Сухопутних військ прибуде понад 500 кваліфікованих солдатів з навчальних центрів ЗС України.