Вихованці Академії сухопутних військ провели польовий вихід

У курсантів факультетів ракетних військ і артилерії, підготовки спеціалістів із забезпечення військ і підготовки спеціалістів інженерних військ та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту на полігоні розпочалися практичні заняття відповідно до спеціалізацій. Польовий вишкіл майбутніх офіцерів проходить на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині.

– Незважаючи на складні погодні умови, всі заходи навчальних планів відбуваються вчасно та без зривів. Для проведення польового виходу є всі необхідні технічні засоби, в тому числі й важка інженерна техніка для якісної практичної підготовки, – повідомив начальник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Впродовж двох тижнів, курсанти-артилеристи відшліфовуватимуть на практиці свої теоретичні знання з тактики, інженерного забезпечення, артилерійської розвідки, автоматизованих систем управління, управління діями артилерійських підрозділів. Вони виконуватимуть вправи стрільб із стрілецької зброї, метання бойових гранат та водіння бойових машин. Окрім того, курсанти, які навчаються за спеціальністю “Управління діями підрозділів наземної артилерії” та “Артилерійська розвідка”, під час практичних занять із стрільби і управління вогнем виконуватимуть вогневі завдання із гармат МТ-12 “Рапіра”, гаубиць Д-30, мінометів 2С12 “Сани” та систем залпового вогню БМ-21 ”Град”.

Вихованці цього вишу, які навчаються за інженерними спеціальностями, окрім практичних занять із загальновійськових дисциплін та виконання вправ стрільб із стрілецької зброї, активно вдосконалюють навички за фахом. Зокрема, застосовують набуті теоретичні знання із вибухової справи, інженерного забезпечення бою, інженерних загороджень, експлуатації та ремонту інженерної техніки, переправи та водолазної підготовки.

Майбутні командири підрозділів інженерних військ практично виконують завдання із застосування інженерних машин розгородження та іншої важкої техніки. А досвідченні викладачі, врахувавши погодні умови, організували заняття таким чином, щоб курсанти могли опанувати виконання основних завдання інженерних підрозділів в зимовий період. Яскравим прикладом цього є проведення занять на водоймищі, де розташований комплекс водолазної підготовки вишу. Там вихованці факультету навчаються проводити інженерну розвідку льодового покриву.

– Не завжди переправа через водну перешкоду організовуються за допомогою спеціальних технічних засобів, а саме понтонів та плавучих транспортерів, – повідомив викладач кафедри інженерної техніки майор Олександр Колос. – Інколи можливим є і використання природних обставин, як в даному випадку – лід .

Курсанти за допомогою спеціальних засобів повинні замірити товщину криги за всім маршрутом переправи та розрахувати, яка кількість військової техніки та особового складу здатна одночасно переправитись з одного берегу на інший.

Після закінчення двотижневого польового виходу із курсантами вищезазначених факультетів, практичні польові заняття розпочнуться для вихованців факультету бойового застосування військ і факультету аеромобільних військ та розвідки вишу.