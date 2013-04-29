Військові інженери з Рівненщини допомогли місцевим мешканцям відбудувати зруйнований міст

Нинішньою повноводною весною міст через річку Горинь, що з’єднував населені пункти Комарівка та Золотолин Костопільського району Рівненщини, під час повені знесло вниз за течією більш ніж на десять кілометрів. Як розповів начальник Центру дорожнього забезпечення полковник Олег Безруков, було вирішено провести із військовослужбовцями практичне заняття зі спеціальної підготовки з виїздом на аварійний об’єкт, і тим самим надати допомогу місцевому населенню.

Під час відновлення мостового переходу військовослужбовцями були відпрацьовані питання інженерної розвідки районів будівництва мостів, заготовки елементів мостових конструкцій та особливості вибору видів опор. Військовослужбовці мостової роти отримали навики із розгортання та практичного застосування мостобудівельних засобів та механізмів.

Командир понтонно-мостового батальйону підполковник Євген Пічура відзначив, що до проведення робіт було залучено 2 одиниці військової техніки. Офіцер наголосив на тому, що професійними були дії кожного із його підлеглих, за плечима яких не менш, ніж десять років служби за контрактом у війську. Особливо він відзначив вправні та впевнені дії старшого сержанта Аркадія Максимчука та старшого солдата Олександра Буханського.

За словами заступника начальника 107-го Центру дорожнього забезпечення з виховної роботи підполковника Юрія Нечитайла, старанність військовослужбовців мостової роти належно оцінена місцевими жителями.

Минулого року військовослужбовці 107-го Центру дорожнього забезпечення Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України допомогли відбудувати п’ять низьководних дерев’яних мостів у чотирьох районах Рівненської області.