У Криму завершилися збори військовослужбовців парашутно-десантних служб

Під час зборів основні десантування виконувалися на парашутних системах вітчизняного виробництва ДПС, які були прийнятті на озброєння у 2012 році.

За словами начальника пошуково-рятувальної парашутно-десантної служби інспектора-льотчика відділу підготовки морської авіації командування ВМС підполковника Анатолія Глиненка, протягом останніх тижнів військовослужбовці виконали 866 стрибків.

– Під час зборів вперше в історії ВМС тридцять військовослужбовців на парашутах з круглими куполами провели нічне десантування з літака Ан-26 з висоти 800 метрів. Також ми провели випробування нової парашутної системи ПНЛ-54, яка у перспективі замінить парашутну систему ПНЛ-58. Випробування проходили на різних літальних апаратах, на різній швидкості та висоті. На першому етапі, щоб забезпечити точність приземлення і знайти безпечну висоту для відкриття куполу, на парашутах скидали 120-кілограмові манекени. За відгуками десантників, новий парашут є зручним, більш керованим у повітрі, а приземлення на ньому проходить більш м’яко, – зазначив підполковник Анатолій Глиненко.

Під час проведення зборів близько п’ятдесяти молодих воїнів вперше побачили землю з-під куполу парашута. А начальник пошуково-рятувальної парашутно-десантної служби повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗС України майор Володимир Світенко цими днями виконав свій 600-й стрибок. Офіцер переконаний, що проведення таких спільних заходів є надзвичайно корисним для усіх учасників.

– У нашому десантному братстві чим більше взаємодії, тим кращий результат. Одні військовослужбовці мають більше досвіду щодо проведення рятувальних операцій на морі, інші краще діють у горах, а треті демонструють відмінну фізичну підготовку під час десантування зі зброєю. Тож під час спільних заходів усі ці навички систематизуються і підсилюють особисті якості кожного фахівця, – підкреслив майор Володимир Світенко.