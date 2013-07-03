В Одесі стартував марафон, присвячений визволенню міста від фашистів

Цей військово-патріотичний захід розпочався 22 червня поточного року та триватиме до 10 квітня 2014 року.

Як розповів голова громадської організації «Наша військова справа» підполковник у відставці Валерій Дехтяр, головна мета марафону полягає у вшануванні пам’яті солдатів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та перевірці патріотичних почуттів у тих, кому пощастило жити в мирному ХХІ столітті.

– На пострадянському просторі Одеса є одним з перших міст, яке в травні 1945 року було названо містом-героєм. Чому? Тому що з перших днів віроломного вторгнення гітлерівців на нашу землю в єдиному пориві з воїнами регулярних частин і з’єднань на захист своєї країни та Південної Пальміри стали мирні місцеві мешканці, які записувалися добровольцями на фронт та в загони народного ополчення. А згодом протягом 73 днів вони героїчно обороняли Одесу, зірвавши плани німецько-румунських військ щодо щонайшвидшого захоплення стратегічно важливого міста-порту на узбережжі Чорного моря. Проведенням цього марафону-акції ми намагаємося з’ясувати, чи гідні ми своїх мужніх попередників, – наголосив підполковник у відставці Валерій Дехтяр.

За його словами, саме задля того на території колишнього Одеського вищого артилерійського командного училища був створений своєрідний «мобілізаційний пункт», приходячи на який кожний бажаючий має змогу дізнатися про мету цього заходу та письмово засвідчити свою готовність стати на захист країни та міста-героя Одеси. За задумом, марафон проводитиметься в кілька етапів, після завершення кожного з яких його організатори підбиватимуть підсумки, та через місцеві засоби масової інформації оприлюднюватимуть дані про кількість записаних «добровольців».

– Сьогодні в наших лавах таких патріотів уже понад сто, і сподіваємося, що в подальшому ця кількість лише збільшуватиметься. Звісно, що зброю їм ніхто не видаватиме. А от щодо планів на майбутнє, то за підтримки місцевої влади та командного складу Одеського гарнізону на території однієї з військових установ ми хочемо обладнати та розгорнути навчальні місця, та під керівництвом нині діючих і звільнених у запас або відставку військовослужбовців навчати молодь та доросле населення діям солдата в бою, азам інженерної, вогневої, військово-медичної підготовки та захисту від зброї масового ураження, – розповів підполковник у відставці Валерій Дехтяр.

Він також наголосив, що для більш осмисленого сприйняття подій, пов’язаних з Великою Вітчизняною війною, в рамках марафону є намір в жовтні цього року на декількох плавзасобах здійснити Чорним морем перехід від Одеси до Севастополя.

– Саме 16 жовтня 1941 року, за рішенням Ставки Верховного Головнокомандування, червоноармійці та червонофлотці залишили Південну Пальміру та кораблями висунулися на захист Кримського півострову. І рівно за 72 роки ми хочемо повторити цей маршрут. Цей марафон потрібен нам. Він потрібен живим. Скільком точно? Дізнаємося наприкінці акції, коли 10 квітня 2014 року відсвяткуємо 70-ту річницю визволення нашого міста-героя та підрахуємо, скільки добровольців записалося «За Одесу» на нашому умовному «мобілізаційному пункті», – підсумував голова громадської організації.