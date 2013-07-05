В Україні значно збільшиться кількість заходів бойової підготовки

На цьому сьогодні, 4 липня, наголосив міністр оборони України Павло Лебедєв під час розширеного засідання колегії оборонного відомства у Києві.

Павло Лебедєв поінформував учасників заходу, що Кабінетом міністрів України було схвалено проект Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року з урахуванням пропозицій Міністерства оборони України.

– Фінансові розрахунки потреб, які необхідні для виконання програми, проводилися виходячи із завдань, які поставлені перед Збройними Силами державою. Документом передбачено значно збільшити кількість заходів бойової підготовки, що дозволить підняти рівень бойової готовності військ, – зазначив міністр оборони.

За словами Павла Лебедєва, першочергова увага в рамках виконання програми звертатиметься на виконання заходів, спрямованих на перехід Збройних Сил до комплектування військовослужбовцями за контрактом та вирішення соціальних проблем військовослужбовців.

– Соціальний аспект для нас – на першому місці. Забезпеченість житлом, підняття грошового забезпечення – це невідкладні питання, – підкреслив міністр оборони.

– Для Міністерства оборони принципово, аби військові не займалися продажем надлишкового майна, – зауважив Павло Лебедєв. – Цим займатимуться підприємства, визначені Кабінетом міністрів України, а Міністерство оборони оцінюватиме це майно. Зазначений механізм унеможливить корупційні прояви у військовому відомстві.

Павло Лебедєв наголосив, що значна кількість надлишкових об’єктів Міноборони може використовуватися набагато ефективніше і принести більше користі народному господарству.

Відповідно до порядку денного колегії, її учасники першим розглянули питання виконання заходів щодо вилучення зі Збройних Сил України надлишкового або непридатного для подальшого використання рухомого та нерухомого військового майна, стану його реалізації, передачі вивільнених військових містечок.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту відчуження військового майна Міністерства оборони України Дмитро Мироненко зазначив, що станом на 1 червня поточного року обсяги зберігання надлишкового майна складають понад 28 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, а матеріально-технічних засобів – понад 93 тисячі одиниць. За рішенням міністра оборони, реальний стан та умови збереження надлишкового майна на місцях перевіряють відповідні групи фахівців.

За словами керівника Департаменту відчуження військового майна, сьогодні на обліку в оборонному відомстві знаходиться 1788 військових містечок, які розташовані на території площею близько 534 тисячі гектарів. 429 військових містечок повністю вивільнені, до кінця 2017 року планується вивільнити ще 214 містечок.

– Від проведення заходів щодо реалізації рухомого військового майна протягом року до державного бюджету надійшло 76,4 мільйонів гривень, що на 10 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року, – повідомив Дмитро Мироненко, і додав, що від утилізації надлишкового військового майна та реалізації продуктів утилізації в цьому році заплановані надходження у розмірі 66,5 мільйонів гривень.

Директор Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України полковник юстиції Дмитро Дем’яненко поінформував присутніх про затвердження порядку відчуження надлишкових земельних ділянок та нерухомого військового майна. У своєму виступі він зупинився на внутрішніх проблемах, які потребують негайного вирішення, а саме: необхідність проведення інвентаризації та моніторингу вивільнення військових містечок, удосконалення правової бази тощо.

Перший заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник Сергій Прогонюк зазначив, що наразі триває робота з підготовки земельних ділянок, які можуть бути відчужені, а також формування переліку об’єктів нерухомого майна, які на них розташовані. Окрім того, підготовлено пакет документів з метою вирішення питання передачі житлового фонду в комунальну власність.

Тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Володимир Хижий поінформував учасників колегії про стан роботи з переобладнання та реконструкції казарменого фонду під житло для військовослужбовців.

За його словами, на сьогодні розроблено програму переобладнання казарм у службове житло на 2013-2015 роки, в рамках якої вже до кінця поточного року планується переобладнати близько 15 казарм, що дозволить отримати 2150 ліжкомісць, а в подальшому – реконструювати під службове житло для контрактників ще 51 будівлю.