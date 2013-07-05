Міністр оборони затвердив план дій з попередження корупції

Про це сьогодні розповів начальник військової служби правопорядку Збройних Сил України – начальник Головного управління Військової служби правопорядку ЗС України генерал-майор Олександр Дублян під час брифінгу в Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ.

За його словами, викорінення фактів хабарництва, зловживань та незаконного заволодіння військовим майном стоїть сьогодні на першому місці в роботі Військової служби правопорядку.

– Міністром оборони України затверджений План дій по запобіганню і протидії корупції у МО України та ЗС України. При цьому більшість заходів цього Плану доручено виконувати Військовій службі правопорядку та структурним підрозділам МО України, які здійснюють контрольні функції – зазначив генерал-майор Олександр Дублян.

– Виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції зокрема здійснюється шляхом проведення перевірок стану правопорядку та дотримання антикорупційного законодавства у військових частинах комісіями від органів управління ВСП. Також проводиться перевірка фактів порушень, викладених у зверненнях до керівництва МО України, посадових осіб ЗС України, і зокрема – за телефонами «гарячої лінії», – зазначив генерал-майор Олександр Дублян.

Також, ВСП надає практичну допомогу командирам по усуненню причин і умов, що сприяли скоєнню правопорушень, а у необхідних випадках – вносить подання щодо усунення порушень закону.

В своїй діяльності ВСП активно співпрацює з прокуратурою України, іншими правоохоронними органами, структурними підрозділами МО України (і в першу чергу – з Департаментом внутрішнього аудиту та фінансового контролю МО України), командуваннями військових частин всіх рівнів, громадськими організаціями та окремими громадянами. Зокрема, направлено до інших правоохоронних органів 66 матеріалів щодо виявлених злочинів, якими було заподіяно збитки державі на загальну суму більш ніж 7,5 млн грн та 1 млн 200 тис. доларів США, а також фінансових порушень на суму більш ніж 21 млн грн.

За результатами їх розгляду до Єдиного реєстру досудових розслідувань у 2013 році внесено 31 злочин. При цьому на винних посадових осіб накладаються найсуворіші дисциплінарні стягнення, аж до звільнення з військової служби.

За цей рік підрозділами по боротьбі з корупцією ВСП проведено 662 профілактичних заходи та 97 комплексних перевірок військових частин (установ). Підготовлено та внесено 150 подань командирам військових частин, посадовим особам підприємств та установ для усунення порушень закону, причин і умов що їм сприяли.

За 6 місяців 2013 року складено 19 протоколів про скоєння адміністративних корупційних правопорушень відносно посадових осіб МО України та ЗС України, що становить 38% від загальної кількості (50 протоколів; за відповідний період минулого року – 76).

Своєю чергою директор Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України Максим Гольдарб поставив наголос на тому, що основна частина виявлених порушень була скоєна в попередні роки. Варто також додати, що Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю, як і Військова служба правопорядку підзвітні тільки міністру оборони України Павлу Лебедєву, який своєю чергою тримає питання боротьби з корупцією на особистому контролі.

– Сьогодні позиція Павла Лебедєва заключається в тому, що корупційні діяння та інші правопорушення потрібно запобігати та працювати на випередження, цього він вимагає і від нас, – зазначив Максим Гольдарб.

Також в цьому році вперше започатковано такі форми внутрішнього аудиту, як розробка первинних можливих ризиків, які є в діяльності відповідного військового підрозділу та можуть призвести до корупційних зловживань.

Тільки від початку цього року Департаментом було виявлено порушення більш ніж 120 млн грн. Це втрати, які тяжко повернути, але 20 млн вже було повернено і покарано, в тому числі і звільнено з військової служби певну кількість винних в цьому високопосадовців.

За вказівкою міністра оборони України жодний платіж не буде відбуватися в системі міністерства, поки аудитори та фінансові експерти не визначать, що він законний та обґрунтований. Це ще раз говорить про те, що Павло Лебедєв займає чітку позицію на недопущення правопорушень.

Окремо Максим Гольдарб заявив, що завдяки діяльності Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міноборони рішенням суду до оборонного відомства повернено близько 30 тисяч квадратних метрів житлової площі для військовослужбовців.

– Таким чином, заходами у сфері запобігання та протидії, яких вжито у І півріччі 2013 року, вдалося стабілізувати ситуацію на рівні, який не дозволяє корупційним проявам та іншим порушенням законодавства суттєво впливати на досягнення Міністерством оборони України визначених цілей та виконання планів реформування і розвитку Збройних Сил України, – зазначив Максим Гольдарб.