З 9 липня київські військові комісари прийматимуть двічі на тижнень

Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” вимагає від військовозобов’язаних в семиденний термін встати на військовий облік при зміні місця перебування. Тож щороку влітку після закінчення навчання та під час вступної кампанії тисячі законослухняних юнаків по всій Україні прибувають до військових комісаріатів. І подекуди, зокрема у великих містах, куди прагнуть потрапити на навчання молоді люди, у військових комісаріатах виникає напруженість, коли кількість одночасно прибуваючих для зняття чи постановки на облік перевищує можливості установ.

Ситуацію, яка нині склалася у деяких військкоматах міста Києва, сьогодні, 5 липня, біля Солом’янського районного військового комісаріату прокоментував Київський військовий комісар полковник Володимир Кидань:

– Місто Київ має свої особливості: зокрема – це велика кількість навчальних закладів, вступати до яких прибуває безліч абітурієнтів. Тож, щороку з кінця червня до середини вересня у військкоматах “гаряча пора”: молоді люди, які закінчили навчальні заклади масово знімаються з військового обліку і відбувають на місця свого постійного проживання, а вже з першої декади серпня така ж кількість юнаків, які поступають у навчальні заклади столиці, прибувають у військкомати для постановки на облік. У дні прийому дехто приходить під військкомат о другій годині вночі, хтось приходить о шостій ранку, але коли кількість одночасно бажаючих оформити документи перевищує “пропускну спроможність” виконавців, виникає черга.

Наприклад тільки 4 липня дев’ятьма військовими комісаріатами міста Києва було прийнято 2531 особа, з яких 1440 – призовники. Лише Солом’янським райвійськкоматом за цей день було прийнято 371 чоловік, з них призовників – 217. І це при розрахунковій спроможності прийому за робочий день до ста осіб.

Для подолання проблеми військовим комісаром запропоновано вирішувати питання обліку військовозобов’язаних спільно з навчальними закладами. Зокрема, за словами полковника Володимира Кидоня, у мобілізаційному відділі НТУ “КПІ” збираються необхідні документи, які у визначений час доставляються представником навчального закладу, обробляються військкоматом та повертаються до ВНЗ, що допомагає запобігати виникненню зайвих черг.

– Керівництвом Командування Сухопутних військ та Київського військового комісаріату вживаються всі необхідні заходи для подолання проблеми черг, – говорить полковник Володимир Кидонь. – Офіційно, день прийому – четвер. Але на цей період прийнято рішення збільшити кількість днів прийому. Тож, вже з 9 липня київські військові комісаріати прийматимуть документи не один день, а двічі на тиждень – по вівторках та четвергах. Тож, призовникам не треба ночувати під військкоматом та приходити гуртом. Вже з наступного тижня проблема черг буде вирішена і всі встигнуть пройти процедуру реєстрації, – запевнив Київський військовий комісар Володимир Кидонь.