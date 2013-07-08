Лебедєв у Севастополі зустрівся Принцом Майклом Кентським

Міністр оборони України Павло Лебедєв зустрівся у Севастополі з Його Королівською Високістю Принцом Майклом Кентським. Як раніше повідомлялося, триває візит до Криму членів британського Клубу любителів старовинної авіації “Air Squadron”, до якого також входить Його Королівська Високість Принц Майкл Кентський.

У суботу, 6 липня, під Севастополем відбулася масштабна реконструкція Балаклавської битви 1854 року, у якій тоді загинули представники багатьох аристократичних родин Великої Британії. За ходом реконструкції, окрім британських гостей спостерігав Віце-прем’єр України Олександр Вілкул, Міністр оборони України Павло Лебедєв, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Юрій Думанський, командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Юрій Іл’їн, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, голова Севастопольської міськради Юрій Дойников та інші.

У відтворенні боїв часів Кримської війни взяли участь близько 150 представників військово-історичних клубів з України та Російської Федерації, а члени Клубу любителів старовинної авіації “Air Squadron” символічно відтворили їх у повітрі над полем битви.

По закінченні реконструкції Принц Майкл Кентський разом із Міністром оборони України Павлом Лебедєвим поспілкувалися з її учасниками. Наостанок, на знак примирення народів, що брали участь у тій далекій війні, з літаків Клубу “Air Squadron” було скинуто пелюстки троянд, а курсанти Академії ВМС ім. П.С. Нахімова випустили у небо білих голубів.

Відповідно до плану перебування у Севастополі членів британського Клубу любителів старовинної авіації Принц Майкл Кентський відвідав флагман українського військового флоту фрегат “Гетьман Сагайдачний”, який вже наступного дня вийшов до Одеси для участі в українсько-американському навчанні із запрошенням інших держав “Сі бриз – 2013”.

Для членів Клубу також було організовано екскурсію у Військово-морський музей “Михайлівська батарея” та по визначним місцям Кримської війни 1853-1856 років.

За словами Його Королівської Високості Принца Майкла Кентського, хоча він і не вперше в Україні та Севастополі, але щиро вражений не лише гостинністю нашого народу, а й високою професійною майстерністю моряків та льотчиків українських Збройних Сил.

Візит членів британського Клубу любителів старовинної авіації до Криму і Севастополя завершується у вівторок, 9 липня.