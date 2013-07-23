У Львові розпочалося двостороннє командно-штабне комп’ютерне навчання

Навчання відбуватиметься між штабами батальйонних тактичних груп 24-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України та окремого аеромобільного полку за програмою підготовки офіцерів багатонаціональних штабів.

Упродовж тижня військовослужбовці штабів бригади, полку та батальйонних тактичних груп відпрацьовуватимуть різноманітні завдання з ведення бойових дій у різних умовах. Їм належить виконати відповідну програму, зокрема ознайомитися із процесом прийняття рішення на підготовку та ведення бойових дій у складі штабу батальйонної тактичної групи, на практиці закріпити набуті навички. Також у ході навчання відбудеться тренування зі злагодженості посадових осіб штабів бригади, полку, батальйонної тактичної групи та операторів робочих станцій.

Заняття з особовим складом, який бере участь у двосторонньому навчанні, відбувається на спеціально обладнаних робочих місцях. У класах розгорнуті комп’ютеризовані системи імітаційного моделювання бойових дій. Досвідчені інструктори відділу імітаційного моделювання бойових дій ретельно слідкують за ходом тренувань, допомагають виправити помилки.

Після завершення відпрацювання елементів програми розпочнеться активна фаза навчання, під час якої кожен військовослужбовець буде діяти самостійно, в умовах нарощення обстановки, і отримає оцінку за проведену бойову роботу.