У ВМС розпочалися основні заходи з відзначення Дня флоту України

28 липня українські військові моряки відзначать своє професійне свято - День флоту України. Сьогодні, напередодні професійного свята моряків, у Севастополі та інших місцях базування флоту буде проведено низку урочистостей. Так, у Севастопольському гарнізоні відбудеться покладання квітів до пам’ятника Гетьману Сагайдачному, урочисті збори та святковий концерт з нагоди Дня флоту України, відвідування шефськими делегаціями підшефних кораблів і військових частин. Як планується, в заходах також візьмуть участь керівництво Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України, представники керівництва міста, колишні командувачі національного флоту.

28 липня традиційно найбільш видовищні і масштабні заходи, з демонстрацією бойових можливостей флоту планується провести у Севастопольській бухті, спільно з Чорноморським флотом Російської Федерації, особовий склад якого святкуватиме День Військово-Морського флоту Росії. Свято розпочнеться підняттям на кораблях, катерах та суднах державних, військово-морських прапорів та прапорів розцвічування. Далі відбудуться парад кораблів, виконання епізодів воєнно-спортивного свята та епізодів, пов’язаних з демонстрацією окремих елементів бойової підготовки сил флотів. Українські ВМС під час проведення параду і військово-спортивного свята будуть представлені понад 20 кораблями, катерами і суднами, 10 одиницями озброєння і військової техніки, 5 шлюпками Ял-6. Крім того, в параді кораблів братимуть участь рятувальне судно від Севастопольського морського торгівельного порту і корабель морської охорони від Державної прикордонної служби України. Парад кораблів прийматимуть командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн і командувач Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адмірал Олександр Вітко.

В другій половині дня 28 липня на севастопольців і гостей міста на причалі морського вокзалу чекає показ зразків озброєння і військової техніки.

Згідно з рішенням командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Юрія Іл’їна та у відповідності з досягнутими домовленостями з керівництвом місцевих і державних органів влади, масштабніше, з більшим, ніж у попередні роки насиченням яскравими святковими заходами відзначатиметься День флоту України у гарнізонах приморських міст і селищ. Так, в Одеському, Донузлавському, Очаківському, Феодосійському, Керченському, Сакському та інших гарнізонах на 28 липня сплановані урочисті зібрання з залученням представників шефських делегацій, урочисті шикування особового складу і мітинги з оголошенням святкових телеграм і наказів, покладання спільно з представниками органів влади квітів до пам’ятників загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни, поздоровлення особового складу гарнізонів представниками місцевої влади та шефських делегацій, демонстрація зразків озброєння, зброї та техніки для місцевих жителів та гостей міст і селищ, показові виступи з рукопашного бою особового складу спецпідрозділів, спортивні змагання з військово-прикладних та ігрових видів спорту, дні відкритих дверей для мешканців та гостей, батьків військовослужбовців, учнівської молоді з показом побутових умов та розміщення особового складу, фонтани на воді, святкові феєрверки та салюти. Зокрема, в Очаківському гарнізоні проведуть водноспортивне свято, а в Донузлавському гарнізоні відкриють «Музей якорів», оновлену експозицію зразків озброєння, проведуть на водній акваторії селища міського типу Новоозерне «Свято Нептуна» з традиційними «33 багатирями», фонтанами на воді тощо.