Напередодні Дня Високомобільних десантних військ “Голубые береты” вітають зі святом

Музиканти завітали до столиці, аби своїми піснями привітати ветеранів та діючих військовослужбовців, які з гордістю служать або служили у ВДВ, з Днем Високомобільних десантних військ.

Ансамбль порадував своїх шанувальників відомими піснями, якими вже протягом кількох десятків років заслуховуються захисники Вітчизни у біло-блакитних тільниках, та нові композиції, які з’явились протягом останніх років. І, як зазначили музиканти, для них приїхати до Києва – неабияка радість, адже вони давно хотіли потішити своїми піснями українських слухачів, але через щільний графік ніяк не випадало нагоди дати концерт в Україні. І нарешті цього року їм вдалося завітати до Києва напередодні професійного свята усіх десантників.

У репертуарі цього вокально-інструментального ансамблю понад 300 різних композицій, які створювались протягом всього періоду існування гурту. Адже свій перший концерт вони дали 19 листопада 1985 року в солдатському клубі 350-го гвардійського парашутно-десантного полку. Тож 19 листопада стало днем народження цього творчого колективу. До 1987 року група виступила з концертами перед багатьма частинами Обмеженого контингенту Радянських військ в Республіці Афганістан та багатьох інших державних установах республіки.

В активі ансамблю і участь у третьому турі Всесоюзного телевізійного конкурсу “Коли співають солдати” та перемога у цьому конкурсі у 1988 році. А влітку 1987 року було випущено перший диск-гігант, який у найкоротший термін став “платиновим”. Ця платівка, як показало опитування ТАСС, увійшла до десятки найпопулярніших в країні.

Ансамбль виступав і в концертному залі “Росія”, Кремлівському палаці, Театрі естради, Лужниках, “Олімпійському”. І починаючи з 1988 року ансамбль розташовувався під Москвою у військовому містечку 196-го окремого полку зв’язку ВДВ, при цьому залишаючись самодіяльним. Згодом його було переформовано в окремий концертний ансамбль та підпорядковано Ансамблю пісні і танцю ВДВ. За цей період колектив п’ять разів оновлював склад, залишаючи незмінним основну ідею гурту, який вже досить добре знають на теренах СНД. І що цікаво, всі учасники гурту – Заслужені артисти Російської Федерації.

– Ми задоволені, що “Голубые береты” відгукнулись на запрошення ветеранів ВДВ та приїхали до нас відіграти кількагодинний концерт для тих, хто пов’язав своє життя зі службою у “крилатій піхоті”. При цьому ми намагались докласти максимум зусиль, аби на нього потрапили кращі військовослужбовці, відмінники навчання та представники громадських організацій, для того щоб отримати насолоду від концерту чи відкрити для себе службу у ВДВ. Принаймні, нам вдалось привезти сюди дітей з Полтавської та Харківської областей, – розповів начальник відділу по роботі з громадськими та релігійними організаціями і шефських зв’язків Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Олексій Селіванов. – Адже діти та юні захисники Вітчизни мають слухати музику від тих людей, що пройшли війну та передають свої почуття і переживання через пісню, яка не потребує жодних пояснень.