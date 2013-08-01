У Львові десантники «воювали» із піхотинцями у віртуальному просторі

Захід відбувався на базі полку і тривав майже два тижні.

Особливістю цього навчання стало те, що вперше воно проводилося з офіцерами двох військових частин із використанням систем імітаційного моделювання, наданих 270-м відділом імітаційного моделювання Сухопутних військ Збройних Сил України.

Під час навчання використовувалась система, що має назву JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation). За словами керівника навчання, старшого офіцера відділу бойової підготовки 13-го армійського корпусу сухопутних військ ЗС України підполковника Ігоря Голянчука, ця комп’ютерна програма використовується для репетицій майбутніх бойових операцій. Під час навчань програма JCATS аналізує дії фахівців та тестує в реальному часі ефективність прийнятих ними рішень.

Навчання розподілялись на два етапи. Під час першого, який тривав з 22 до 29 липня, військовослужбовці проходили курс вивчення порядку роботи офіцерів багатонаціональних штабів. Також було здійснено підготовку операторів робочих ситуацій. Тобто, учасники засвоювали порядок дій та принципи оформлення бойових документів і процедур управління підрозділами за стандартами армій провідних країн світу.

Другий етап навчання був відведений на практичне виконання планування бойових дій і управління підрозділами під час виконання завдань. Усе це робилося з використанням програмно-апаратного комплексу системи JCATS. Для того, щоби додати навчальним питанням реалістичності, за «легендою» офіцери десанту та піхоти повинні буди спланувати та реалізувати дії своїх підлеглих на фоні територіального конфлікту двох уявних країн, ускладненого також кризовими ситуаціями етнічного характеру. У віртуальному просторі учасникам навчання протидіяла група відіграшу, яка імітувала дії уявного противника. Завдання – створити ситуаційну модель дій штабу тактичної групи, розрахувати потреби у силах та засобах. Виробити вірну стратегію дій своїх підлеглих та віддати їм наказ. Також – врахувати можливі ризики і небезпеки, учасниками навчання було виконано у відведений термін.

– Подібні навчання надають досвід офіцерам у плануванні бойових дій за стандартами НАТО, досвід в управлінні підрозділами. Також використання систем імітаційного моделювання дозволяє офіцерам тренуватися у прийнятті важливих рішень, – відзначив начальник штабу 80-го окремого аеромобільного полку підполковник Андрій Ковальчук.

Слід додати, що системи імітаційного моделювання вже декілька років поспіль широко використовуються у підготовці майбутніх офіцерів на базі Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Це дозволяє урізноманітнити навчальний процес курсантів та з перших років служби навчити їх провідним методикам підготовки і планування військових операцій та управління особовим складом.