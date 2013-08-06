Літак ЗСУ успішно евакуював постраждалих у ДТП в Білорусі українців

Під час перельоту комплекс медичних заходів з метою безпечного транспортування постраждалих здійснювала бригада військових медиків Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, очолювана підполковником медичної служби В’ячеславом Кондратюком.

В аеропорту з метою надання психологічної допомоги та підтримки на українських громадян чекали рятувальники та психологи Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. У супроводі фахівців ДСНС постраждалих з дотриманням усіх заходів безпеки та медичних вимог перемістили до автомобілів медицини катастроф та відправили до місцевих закладів охорони здоров’я для подальшого лікування.

Як повідомив керівник бригади військових медиків Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону підполковник медичної служби В’ячеслав Кондратюк, стан хворих, зважаючи на важкість травм, не дозволяв транспортувати їх на Батьківщину звичайним літаком. Вони потребували постійного медичного супроводу та медичної допомоги, які можна було забезпечити лише з допомогою літака Ан-26 «Віта».

– Політ тривав понад дві години. Усі п’ятеро хворих зі скелетними, черепно-мозковими, абдомінальними травмами, ураженнями легеневої системи перенесли переліт добре, без погіршення стану здоров’я, – повідомив підполковник медичної служби В’ячеслав Кондратюк. – Четверо українців, які знаходяться у важкому стані, транспортували лежачи, біля них постійно чергував медичний працівник. Ще один постраждалий, який може самостійно пересуватися, провів політ сидячі.

Також військовий медик висловив задоволення проведеним білоруськими колегами комплексом заходів зі стабілізації стану постраждалих, якістю та рівнем підготовки їх до перельоту.

Член екіпажу Ан-26 «Віта» майор Іван Головатюк зауважив, що цей літак був переобладнаний у санітарний варіант на Одеському авіаційно-ремонтному заводі «Одесавіаремсервіс» і знаходиться у постійній бойовій готовності доставити важко хворих чи поранених на відстань до двох з половиною тисяч кілометрів з посадками навіть на польові аеродроми.

Слід зазначити, що для військових льотчиків це вже четверта протягом місяця місія аеромедичної евакуації тяжкохворих до лікувальних закладів.

Довідково. Реанімаційно-операційний літак бригади транспортної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 «Віта» одночасно може транспортувати чотирьох «лежачих» хворих або 12 поранених у положенні «сидячі».

На літаку є можливість виконувати реанімаційні заходи, інтенсивне лікування та хірургічне втручання. Операційна літака оснащена спеціальним операційним столом, апаратом для штучної вентиляції легенів «Роза-5», кардіомонітором та кардіостимулятором, а також іншими приладами.

У палаті інтенсивної терапії на борту літака розміщено 4 ліжка для хворих чи поранених, дефібрилятор, портативний апарат для ультразвукових досліджень, шафи для збереження медикаментів, стерильного матеріалу для перев’язок. Кожне місце оснащене кисневою маскою, кнопкою виклику медперсоналу та додатковим освітленням.

В операційній та палаті інтенсивної терапії вмонтовані бактерицидні випромінювачі та кондиціонер-обігрівач. З метою автоматичної роботи літака встановлено допоміжну електростанцію, яка забезпечує енергоживлення медичної апаратури.