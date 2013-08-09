Україна підписала з Італією угоду про спільну участь в операції МССБ в Афганістані

Метою цього документу є нормативно-правове врегулювання досягнутих домовленостей, загальних обов’язків, принципів та процедур, згідно з якими український національний персонал виконуватимете завдання у складі італійського контингенту в рамках МССБ, у тому числі надання тилового забезпечення та відшкодування пов’язаних з цим витрат.

Ініціативу щодо запрошення українських військових фахівців до спільного виконання завдань було висунуто італійською стороною, яка є провідною країною у Регіональному командуванні МССБ “Захід” та зацікавлена у збереженні принципово важливих сил і засобів у визначеній зоні відповідальності. У першу чергу, це стосується оперативних спроможностей українського персоналу щодо здійснення розмінування та протидії діяльності бойовиків по застосуванню саморобних вибухових пристроїв.

У зв’язку з цим заслуговує на увагу той факт, що США також позитивно оцінили оперативні спроможності та рішення української сторони продовжити виконання завдань в Афганістані після 2014 року. Переміщення українського національного персоналу до провінції Герат було підтримано американською стороною шляхом надання додаткового високотехнологічного інженерно-саперного обладнання.

Спільна участь українського національного персоналу та контингенту ЗС Італії в операції МССБ є свідченням відданості України взятим міжнародним зобов’язанням щодо відновлення стабільності та безпеки у Афганістані. Це також є прикладом принципового наміру України продовжити виконання зобов’язань і після 2014 року, коли в Афганістані буде розгорнуто нову місію Альянсу “Рішуча підтримка”.

Продовження участі в операції має цінність для ЗС України, в першу чергу з точки зору розвитку їх оперативних спроможностей, набуття кращих військових стандартів та підтримання взаємосумісності з арміями інших країн світу в контексті спільної діяльності щодо врегулювання криз.

Довідково. Протягом останніх семи років українські військові медики, штабні офіцери, фахівці з питань цивільно-військового співробітництва та сапери пліч-о-пліч виконували завдання з литовськими колегами. Реорганізація литовського контингенту в Афганістані, в рамках якої у поточному місяці завершує свою діяльність група з реконструкції провінції Гор, зумовила необхідність оптимізації формату подальшої участі українських військових в операції.