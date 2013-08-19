Понад 200 юнаків стали кадетами Київського військового ліцею ім. Івана Богуна

І на передодні Дня Незалежності України на плацу ліцею вона урочисто завершилася – було оголошено прізвища тих школярів, які відтепер носитимуть високе звання “ліцеїст”.

Як зазначив тимчасово виконуючий обов’язки начальника ліцею полковник Олександр Бондаренко, для цих хлопців, які вирішили вступити до славетного навчального закладу, розпочалося нове життя.

– Цього року більше трьохсот десятикласників подали заяви на вступ. Але, як відомо, стати кадетом – не так просто. По-перше, абітурієнтам необхідно скласти вступні іспити з основних шкільних предметів, таких як українська та іноземна мови, математика. Окрім того, хлопець, який вирішив одягти кадетський однострій, мав здати фізичне випробування та пройти медичну комісію і профвідбір. І лише ті юнаки, які склали усі необхідні заліки та екзамени – стають до строю ліцеїстів, – розповів офіцер.

Цього року понад двісті юнаків за результатами вступних випробувань були зараховані до списків ліцеїстів. А ще майже сто дітей буде переведено з навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, розташованого у Боярці. І 1 вересня усі вони розпочнуть своє навчання у стінах одного з найславетніших спеціалізованих військово-навчальних закладів України.

Разом з дітьми, які вперше вишикувалися у парадні колони, подумки були і їх батьки, які проводжали свої хлопчаків до “суворовського”.